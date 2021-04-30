В России представили золотой автомобиль Tesla Model S
Компания Caviar решила перейти от выпуска золотых смартфонов к транспортным средствам. Российский бренд анонсировал электромобиль Tesla Excellence с золотыми декоративными элементами. Новинка построена на базе седана Tesla Model S в комплектации Plaid с увеличенной скоростью разгона.
реклама
Транспортное средство доступно для предварительного заказа в чёрном цвете. Задний и передней бамперы наряду с порогами, дисками, зеркалами бокового вида и решёткой радиатора украшены золотом 999 пробы по технологии Double Electroplated.
На капоте и сзади расположились короны компании Caviar. Естественно, они тоже сделаны из золота высшей пробы. Всего компания планирует выпустить всего лишь 99 транспортных средств. Порядковый номер каждого электромобиля указан возле задней фары.
реклама
Специально для покупателей Tesla Excellence компания Caviar подготовила смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, выполненных в таком же стиле. Их тоже будет продано лишь 99 штук. То есть предполагается, что каждый покупатель авто захочет приобрести и смартфон.
Стоимость умных телефонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стартует с 369 000 рублей. Автомобиль же обойдётся в 299 000 долларов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила