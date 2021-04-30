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Компания Caviar решила перейти от выпуска золотых смартфонов к транспортным средствам. Российский бренд анонсировал электромобиль Tesla Excellence с золотыми декоративными элементами. Новинка построена на базе седана Tesla Model S в комплектации Plaid с увеличенной скоростью разгона.

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Транспортное средство доступно для предварительного заказа в чёрном цвете. Задний и передней бамперы наряду с порогами, дисками, зеркалами бокового вида и решёткой радиатора украшены золотом 999 пробы по технологии Double Electroplated.

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На капоте и сзади расположились короны компании Caviar. Естественно, они тоже сделаны из золота высшей пробы. Всего компания планирует выпустить всего лишь 99 транспортных средств. Порядковый номер каждого электромобиля указан возле задней фары.

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Специально для покупателей Tesla Excellence компания Caviar подготовила смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, выполненных в таком же стиле. Их тоже будет продано лишь 99 штук. То есть предполагается, что каждый покупатель авто захочет приобрести и смартфон.

Стоимость умных телефонов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стартует с 369 000 рублей. Автомобиль же обойдётся в 299 000 долларов.