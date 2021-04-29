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Компания ASUS в конце лета прошлого представила флагманский смартфон ZenFone 7. Он заменил на рынке модель ZenFone 6, которая вышла в мае 2019 года. Флагман продаётся в России официально и сейчас доступен со скидкой 15 000 рублей, то есть 25% от полной стоимости.

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ASUS ZenFone 7 купить можно за 44 990 рублей, хотя в продажу он поступил по цене 59 990 рублей. За эти деньги смартфон предлагается в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ.

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Отметим, что это практически самая низкая стоимость в России. По данным «Яндекс.Маркет», есть несколько магазинов, которые продают модель примерно за 43 000 рублей. Средняя цена флагмана по России составляет 45 000 рублей.

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ASUS ZenFone 7 работает на базе процессора Snapdragon 865, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 30 Вт. Главной особенностью смартфона является тройная основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 8 Мп. За счёт поворотного механизма она же используется и для селфи. Заявлена поддержка 4K при 30-130 к/сек и 8K при 30 к/сек.

Во флагмане установлен 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей FHD+, прикрытый стеклом Gorilla Glass шестого поколения. Несмотря на использование панели на органических светодиодах, разработчики разместили биометрический сенсор на тыльной панели.

Из-за особенностей конструкции ASUS ZenFone 7 не имеет защиты от воды и пыли. Также отметим стекло Gorilla Glass 3 на тыльной стороне, алюминиевую рамку, стереозвук, NFC и почти стоковую (есть оболочка ZenUI) операционную систему Android 10 из коробки с возможностью обновления до Android 11.