Исследователи рассказали, как бедные и богатые подходят к выбору смартфона
Уже несколько лет рынок умных телефонов изобилует большим количеством решений, которые при относительно низкой цене предлагают высокий уровень производительности. Сейчас не обязательно платить 1 000-1 500 долларов, чтобы приобрести смартфон с неплохой камерой, хорошей автономностью и мощной начинкой. Раньше подобные модели называли «убийцами флагманов», но уже сами компании отказались использовать этот термин.
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Китайцы провели исследование с целью установить, как люди с разным уровнем дохода подходят к выбору смартфона. Сразу оговоримся, что результаты демонстрируют предпочтения исключительно китайских пользователей.
По данным исследователей, покупатели в сегменте 999 юаней до 2 999 юаней (12 000-35 000 рублей) в первую очередь обращают внимание на стоимость. По этой причине самыми популярными смартфонами в этой ценовой категории являются Redmi K30 и Realme Q2 Pro, которые стоят примерно 24 000 рублей и 21 000 рублей соответственно.
Пользователи, готовые потратить от 3 000 юаней до 5 999 юаней (35 000-70 000 рублей) отличаются более комплексным подходом к выбору нового смартфона. Помимо цены они уделяют внимание и техническим параметрам. В первую очередь это касается производительности, а уровень автономности, возможности камеры и характеристики экрана отходят на второй план.
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Xiaomi Mi 10 Ultra является самым популярным смартфоном в сегменте 3 000-3 999 юаней (35 000-41 000 рублей), хотя главной особенностью флагмана прошлого поколения является его основная камера. В категории 4 000-4 999 юаней (41 000-59 000 рублей) китайцы отдают предпочтение геймерской модели ASUS ROG Phone III, а в сегменте 5 000-5 999 юаней (59 000-70 000 рублей) наибольшей популярностью пользуется Xiaomi Black Shark 3 Pro.
Любители полноценных флагманов от A-брендов стоимостью 6 000-9 999 юаней (71 000-118 000 рублей) покупают смартфоны Huawei, Apple и Samsung. В частности, лидером является флагман Huawei Mate 40 Pro, анонсированный в прошлом году. Также китайцы обращают внимание на Samsung Galaxy Note20 и iPhone 12 Pro Max.
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А вот самые богатые жители Поднебесной хотят обладать смартфонами с новаторским дизайном. В первую очередь речь идёт о сгибаемых решениях вроде Samsung Glazy Z Fold2 и Huawei Mate Xs. Однако, не они являются лидером продаж в сегменте от 10 000 юаней (118 000 рублей). Внезапно, наибольшей популярностью пользуется смартфон 8848 M6, китайский аналог телефонов Vertu.
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