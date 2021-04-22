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Xiaomi готовит глобальную версию Mi MIX FOLD

В Китае стоимость составляет 1 500-2 000 долларов.
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Компания Xiaomi уже в Китае полным ходом продаёт свой первый сгибаемый смартфон Mi MIX FOLD. После презентации стало известно, что география продаж новинки будет ограничена китайским рынком из-за большого спроса. Но, похоже, производитель решил сменить планы.

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С момента анонса Xiaomi Mi MIX FOLD прошёл почти месяца, а с момента старта продаж – неделя. В базе данных одного из индийских регуляторных органов была замечена версия под номером M2011J18G. Китайский вариант смартфона имеет модельным номер M2011J18C. Индекс G означает, что речь идёт о глобальной версии устройства.

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Пока что никакой информации о выходе флагмана на мировую арену нет. Стоимость Xiaomi Mi MIX FOLD в Китае в модификациях с 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти составила примерно 1 500 долларов и 1 700 долларов соответственно. В обоих случая объём оперативки составляет 12 ГБ. Также доступна специальная версия с накопителем на 512 ГБ в паре с 16 ГБ ОЗУ по цене 2 000 долларов.

Обычно флагманские смартфоны Xiaomi в Европе стоят примерно на 40-50% дороже, чем в Китае. Например, 610 долларов за Xiaomi Mi 11 превратились в 900 долларов (749 евро). В случае с героем заметки это вряд ли возможно, поскольку, если 1 500 долларов за начальную модификацию памяти превратится даже в 2 000 долларов (+30%), новинка во многом потеряет свою привлекательность. Связано это с тем, что за 1 300 долларов можно купить Samsung Galaxy Z Fold2 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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Напомним, что Xiaomi Mi MIX FOLD оборудован 8,01-дюймовой сгибаемой панелью и 6,52-дюймовой «обычной». Обе построены на базе матрицы AMOLED, но частота обновления отличается – 60 Гц и 90 Гц соответственно. Аппаратная платформа строится вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888.

Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея на 5 020 мА*ч с поддержкой 67-ваттной проводной подзарядки. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 20 Мп. Телеобъектив на 8 Мп за счёт уникальной жидкой линзы может использоваться для макросъёмки и для оптического зума кратностью 3x.

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В Китае Xiaomi Mi MIX FOLD продаётся довольно неплохо. Лишь за 1 минуту пекинская компания смогла заработать 60 млн долларов, то есть объём реализации составил порядка 40 000 аппаратов. Будет ли новинка настолько же популярной в Европе, сказать сложно. Но есть все предпосылки к тому, что повторить китайский успех флагман не сможет.

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