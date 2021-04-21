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Вчера, 20 апреля 2021 года, китайская компания Apple провела большую весеннюю презентацию новинок. В России будут официально продаваться обновлённые планшеты iPad Pro, компьютеры iMac, метки AirTag, медиаприставка Apple TV 4K и смартфоны iPhone 12 / 12 mini в фиолетовой расцветке корпуса. Официальные цены на все устройства уже известны.

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Сразу отметим, что iPhone 12 и iPhone 12 mini ничем не отличаются от моделей, которые были анонсированы в середине осени прошлого года, кроме фиолетового цвета. Цены тоже сохранились. Версия mini в модификациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти стоит 69 990 рублей, 74 990 рублей и 84 990 рублей соответственно. Стандартное издание в каждой комплектации обойдётся на 10 000 рублей дороже. Уже в пятницу, 23 апреля фиолетовые смартфоны станут доступны для предварительного заказа, а продажи стартуют 30 апреля.

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Ещё одна новинка, на которой особо не будем заострять внимание – метки AirTag. Они позволяют быстро находить потерянные предметы или домашних животных. Например, беспроводной трекер в форме брелока можно прикрепить к ошейнику собаки или кота.

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Как и в Соединённых Штатах, компания Apple предлагает одну метку или комплект из четырёх маячков. Цена составляет 2 990 рублей и 9 990 рублей соответственно. В США один трекер стоит 29 долларов, а набор – 99 долларов. Правда, это без налогов.

Куда больше внимания привлекает 24-дюймовый iMac на базе 5-нанометрового процессора Apple M1, который в свою очередь построен на архитектуре ARM. Российским пользователям будут доступны три комплектации компьютера. Каждая оснащается двумя портами USB 4, 8 ГБ оперативной памяти, клавиатурой magic Keyboard с Touch ID и дисплеем формата 4K UHD.

Базовая версия имеет накопитель на 256 ГБ и Apple M1 с 7-ядерным GPU. Цена составляет 129 990 рублей. На 20 000 рублей дороже стоит модификация с 8-ядерным графическим чипом, которая дополнительно обзавелась двумя USB 3 и Ethernet. В топовой комплектации iMac предлагает всё то же самое, но объём SSD-накопителя увеличен вдвое. Цена составляет 169 990 рублей. Предзаказы откроются 30 апреля, а продажи начнутся в конце весны.

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Мультимедийная приставка Apple TV 4K тоже будет продаваться только во второй половине, хотя принимать предварительные заказы начнутся с 30 апреля. Новинка доступна в двух модификациях с 32 ГБ и 64 ГБ накопителя по цене 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. Подарок – бесплатная годовая подписка на сервис Apple TV+.

Наконец, одна из наиболее интересных новинок – планшетный компьютер iPad Pro. Он доступен в двух вариантах в зависимости от диагонали. 12,9-дюймовая модель получила дисплей Liquid Retina XDR. В 11-дюймовом планшете установлена матрица Liquid Retina.

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В свою очередь каждый планшетный компьютер предлагается в модификациях с накопителем вместимостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 024 ГБ и 2 048 ГБ. Все оборудованы процессором Apple M1. Новинки доступны в конфигурациях Wi-Fi Only и Wi-Fi + 5G. С ценами можете ознакомиться в таблице ниже.

№ Модификация iPad Pro 11 Wi-Fi iPad Pro 11 Wi-Fi + 5G iPad Pro 12.9 Wi-Fi iPad Pro 12.9 Wi-Fi + 5G 1 128 ГБ 77 990 рублей 91 990 рублей 106 990 рублей 120 990 рублей 2 256 ГБ 86 990 рублей 104 990 рублей 115 990 рублей 129 990 рублей 3 512 ГБ 104 990 рублей 118 990 рублей 133 990 рублей 147 990 рублей 4 1 ТБ 140 990 рублей 154 990 рублей 169 990 рублей 183 990 рублей 5 2 ТБ 176 990 рублей 190 990 рублей 205 990 рублей 219 990 рублей