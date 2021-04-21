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В России появился коллекционный Xiaomi Redmi Note 10 Pro с браслетом Mi Smart Band 5 в подарок

Цена составляет 28 990 рублей.
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В этом месяце китайская компания Xiaomi отпраздновала одиннадцатый день рождения. В честь годовщины во многих странах, включая Российскую Федерацию прошло мероприятие Mi Fan Festival 2021. По сути, это большая распродажа, на которой часть гаджетов производителя предлагалась со скидкой. Правда, с большой выгодной в первую очередь можно было купить флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, который пока что в России официально не продаётся.

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К старту Mi Fan Festival 2021 китайская компания подготовила уникальную версию смартфона Redmi Note 10 Pro, который будет бороться за звание одного из самых продаваемых телефонов текущего года в сегменте до 400 долларов. Коллекционное издание имеет длинное название Xiaomi Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition. Новинка отличается специальной гравировкой логотипа фестиваля в нижней части тыльной панели рядом с лого бренда. Также модель предлагается исключительно в розово-золотистой расцветке корпуса и поставляется в оригинальной упаковке.

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В остальном же специальное издание не отличается от оригинальной версии, которая была представлена в России несколько недель назад. В России новинка доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Цена составляет 28 990 рублей. За столько же можно купить и оригинальную версию, но при заказе издания Mi Fan Festival Special Edition до 30 апреля 2021 года в подарок предусмотрен спортивный браслет Xiaomi Mi Smart Band 5.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro является одним из самых дешёвых смартфонов в мире с основной 108-мегапиксельной камерой. Правда, только если покупать его в официальном магазине на AliExpress. Рекомендованная стоимость составила 260 долларов. Дешевле стоит только Redmi Note 9 Pro 5G – 245 долларов в начальной модификации памяти.

Версия Pro нового поколения – первый представитель серии с дисплеем AMOLED. Матрица имеет диагональ 6,67 дюйма, поддержку HDR10 и частоту обновления 120 Гц. Разрешение – Full HD+. Несмотря на использование панели AMOLED, биометрический датчик оставили на правом торце, как в предыдущем поколении.

Аппаратная платформа Xiaomi Redmi Note 10 Pro строится вокруг 8-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 732G без поддержки 5G. Если российская версия доступна в модификации 8/128 ГБ, то в других регионах также предлагаются варианты с 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ пользовательской памяти.

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Смартфон пока что не принимает участия в программе бета-тестирования MIUI 12.5 в России, которая стартовала на прошлой неделе. Но точно известно, что прошивку MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 он получит. Из остального отметим аккумулятор 5 020 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, NFC, выход под наушники и защиту от воды класса IP53.

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