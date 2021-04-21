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В ближайшие недели ассортимент смартфонов южнокорейской компании Samsung пополнится сразу тремя новыми относительно доступными моделями. Они будут называться Samsung Galaxy F52, Galaxy M32 и Galaxy A22. Последнее устройство станет самым дешёвым телефоном производителя из Южной Кореи с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. С него и начнём.

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Но для начала отметим, что все три смартфона получат поддержку технологии Near Field Communication и смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. В продаже они появятся с предустановленной операционной системой Android 11 и проприетарной прошивкой One UI 3.0.

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На просторах всемирной паутины было опубликовано первое изображение Samsung Galaxy A22. На рендере можно видеть, что смартфон будет оборудован боковым биометрическим сканером, дисплеем Infinity-V (вероятно, жидкокристаллическим), четырёхмодульной основной камерой и выходом для подключения проводных наушников.

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На изображении отсутствует светодиодная вспышка. Само собой, без неё смартфон не останется. Вероятно, камера будет трёхмодульной, а вспышка займёт место одного из объективов. Ёмкость комплектной батареи составит 5 000 мА*ч. Больше информации о грядущей новинке у нас нет.

О Samsung Galaxy M32 известно почти всё. Смартфон будет оснащаться 6,4-дюймовой панелью на органических светодиодах без интегрированного биометрического сенсора, но с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположится сбоку. Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

Будущая новинка получит 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 720. Ожидается, что позже компания представит и 4G-версию смартфона на базе 12-нанометровой однокристальной системы Helio G80. Из остального отметим все основные интерфейсы вместе с выходом для наушников и аккумуляторную батарею зарядной ёмкостью 6 000 мА*ч.

Samsung Galaxy F52 позаимствует часть технических параметров у старшей версии, Galaxy F62. Смартфон уже был замечен в базах данных нескольких регуляторных органов. В частности, China Compulsory Certificate подтверждает поддержку 25-ваттной зарядки по проводу, а на сайте Wi-Fi Alliance упоминается адаптер беспроводной связи Wi-Fi с частотными диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц.

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Предстоящая новинка будет оборудована аккумулятором на 7 000 мА*ч, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. В основной камере будет установлен 64-мегапиксельный главный модуль, а разрешение камеры для селфи составит 32 Мп. Также отметим 6,7-дюймовую панель формата Full HD+ с повышенной частотой обновления и боковой биометрический сенсор.