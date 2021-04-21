Xiaomi выпустила смартфон POCO M2 Reloaded за 125 долларов
Несколько недель назад появилась информация о смартфоне начального уровня POCO M2 Reloaded. Без особой шумихи китайская компания официальная представила модель, которая уже сегодня, 21 апреля 2021 года, поступит в продажу.
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Смартфон оборудован Full HD+ дисплеем размером 6,53 дюйма по диагонали. В основе лежит жидкокристаллическая панель с каплевидным вырезом под фронтальную камеру 8-мегапиксельного разрешения. Она поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и портретный режим.
Xiaomi POCO M2 Reloaded имеет корпус из пластика. При этом лицевая панель и площадка основной камеры прикрыты стеклом Gorilla Glass третьего поколения. В смартфоне есть тройной слот для SIM-карт и microSD, выход для наушников и порт USB Type-C, а вот сканера отпечатков пальцев в новинке не оказалось, что странно.
Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G80, который используется в Redmi 9. Подсистема питания представлена встроенной батареей на 5 000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Также отметим основную камеру разрешением 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и операционную систему Android (версия не уточняется) в составе прошивки MIUI 12.
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Пользователям новинка будет предлагаться в расцветках Pitch Black и Slate Blue. Официальная цена смартфона составляет примерно 125 долларов. За эти деньги Xiaomi POCO M2 Reloaded предлагается в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 64 ГБ.
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