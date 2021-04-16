Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
Несмотря на то, что многие компании заявляют о высочайших стандартах контроля качества, на просторах всемирной паутины нередко появляются фотографии сгоревших смартфонов. Например, недавно в одном из китайских аэропортов загорелась целая партия моделей vivo Y20, после чего некоторые авиаперевозчики запретили пускать на борту пассажиров с телефонами vivo. А сегодня стало известно о возгорании смартфона Xiaomi POCO X3 по время подключения к сети электропитания.
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Об это сообщил владелец устройств в социальной сети Twitter, опубликовал изображения повреждённого устройства. По словам пользователя, во время подзарядки аккумулятор POCO X3 вздулся и разорвал девайс изнутри. На снимках мы можем видеть расплавленную тыльную панель, которая сделана из пластика, и раскрошенное стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне.
Владелец смартфона сообщает, что его гаджет был куплен менее полугода назад (в декабре 2020 года). Возгорание устройства случилось утром. Xiaomi на момент написания материала ещё не связывалась с покупателем, но уже переложила вину на «внешние силы». В комментариях под фотографиями представители бренда POCO напомнили о высоких стандартах контроля качества продукции, пообещали связаться с владельцем смартфона для выяснения всех обстоятельств инцидента и написали, что причина возгорания – «воздействие внешних сил».
Напомним, что Xiaomi POCO X3 – очень популярный смартфон китайской компании. Он оборудован 120-герцевым дисплеем диагональю 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 732G и основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Российская версия модели доступна в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти по цене 21 990 рублей. Устройство имеет NFC и аккумулятор на 5 160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. В Азии продаётся вариант с АКБ на 6 000 мА*ч, но без поддержки технологии Near Field Communication.
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