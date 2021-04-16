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Несмотря на то, что многие компании заявляют о высочайших стандартах контроля качества, на просторах всемирной паутины нередко появляются фотографии сгоревших смартфонов. Например, недавно в одном из китайских аэропортов загорелась целая партия моделей vivo Y20, после чего некоторые авиаперевозчики запретили пускать на борту пассажиров с телефонами vivo. А сегодня стало известно о возгорании смартфона Xiaomi POCO X3 по время подключения к сети электропитания.

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Об это сообщил владелец устройств в социальной сети Twitter, опубликовал изображения повреждённого устройства. По словам пользователя, во время подзарядки аккумулятор POCO X3 вздулся и разорвал девайс изнутри. На снимках мы можем видеть расплавленную тыльную панель, которая сделана из пластика, и раскрошенное стекло Gorilla Glass пятого поколения на лицевой стороне.

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Владелец смартфона сообщает, что его гаджет был куплен менее полугода назад (в декабре 2020 года). Возгорание устройства случилось утром. Xiaomi на момент написания материала ещё не связывалась с покупателем, но уже переложила вину на «внешние силы». В комментариях под фотографиями представители бренда POCO напомнили о высоких стандартах контроля качества продукции, пообещали связаться с владельцем смартфона для выяснения всех обстоятельств инцидента и написали, что причина возгорания – «воздействие внешних сил».

Напомним, что Xiaomi POCO X3 – очень популярный смартфон китайской компании. Он оборудован 120-герцевым дисплеем диагональю 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 732G и основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Российская версия модели доступна в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти по цене 21 990 рублей. Устройство имеет NFC и аккумулятор на 5 160 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой. В Азии продаётся вариант с АКБ на 6 000 мА*ч, но без поддержки технологии Near Field Communication.