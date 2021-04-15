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ZTE представила первый в мире смартфон с тремя 64-Мп камерами – цены стартуют с 720 долларов

Модель называется ZTE Axon 30 Ultra.
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Китайская компания ZTE почти месяц продвигала смартфон Axon 30 Pro в качестве первого в мире решения с тройной основной камерой разрешением 64 Мп + 64 Мп + 64 Мп. Как выяснилось в итоге, камерой с такими характеристики обладает версия Ultra. Сегодня, 15 апреля, она была официально представлена вместе с более скромным вариантом Pro.

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ZTE Axon 30 Ultra получил три сенсора Sony IMX686 на 64 Мп. Главный модуль имеет оптическую стабилизацию и светосилу f/1,6. Телеобъективы на 64 Мп мы видели ещё в Samsung Galaxy S20. Кратность оптического увеличения в новинке составляет примерно 1,5x. А вот 64 Мп для ультраширкоуогольного модуля является рекордным разрешением на рынке. Угол захвата изображения – 120 градусов.

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Есть в смартфоне ещё и перископная камера на 8 Мп. Она тоже получила оптическую стабилизацию изображения, но кратность оптического масштабирования достигает 5x. Флагман поддерживает съёмку видео в 4K UHD и 8K UHD, Завершая тему камер, сразу отметим наличие 16-мегапиксельного фронтального модуля. ZTE представила первый в мире смартфон с подэкранной камерой для селфи. Но в новинке для неё предусмотрен традиционный вырез.

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ZTE Axon 30 Ultra оснащается 6,67-дюймовой матрицей OLED с частотой обновления 144 Гц. Панель также поддерживает работу в режимах 90 Гц, 60 Гц и 120 Гц. Частота дискретизации сенсора составляет 300 Гц. Дисплей новинки поддерживает стандарт HDR10+, охватывает 100% цветовой гаммы DCI/P3 имеет разрешение Full HD+, покатые боковые грани и интегрированный биометрический сенсор. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон оборудован процессором Snapdragon 888 в паре с 16 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Максимальная версия предполагает 1 ТБ хранилища. Есть и более скромные вариации – с 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4 600 мА*ч. Он обзавёлся 66-ваттной зарядкой по проводу. На борту есть NFC, Wi-Fi 6E, а программной платформой выступает новая фирменная прошивка MyOS 11 на операционной системе Android 11.

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Вторая новинка немного отличается от версии Ultra. Производитель убрал поддержку частоты обновления 144 Гц, оставив лишь 120-Гц режим. При этом частота опроса сенсорного слоя выросла до 360 Гц. Ёмкость встроенной батареи уменьшилась до 4 200 мА*м, а мощность проводной зарядки – до 55 Вт.

Но главное отличие ZTE Axon 30 Pro от версии Ultra – более скромная камера. Она получила тоже четыре модуля, но их разрешение составляет 64 Мп + 64 Мп + 5 Мп + 2 Мп. При этом вместо сенсора Sony IMX686 используется датчик изображения Sony IMX682. Памяти вариант Pro тоже получил меньше – до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ. Остальные параметры совпадают.

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ZTE Axon 30 Ultra будет доступен в модификациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/1024 ГБ. Официальная стоимость в Китае составила 720 долларов, 775 долларов и 1 020 долларов соответственно. ZTE Axon 30 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценили в 550 долларов. Также пользователи будут предложены версии 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 460 долларов и 500 долларов соответственно.

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