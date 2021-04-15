Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung устранила основную проблему Galaxy S20 FE

Смартфон получил обновление с индексом G781BXXU2CUD1.
[ ] для раздела Блоги
+
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition или просто FE – один из самых популярных смартфонов южнокорейской компании за счёт сочетания низкой цены (50 000 рублей на старте продаж) и флагманской начинки. При этом без проблем устройство не обошлось. Благо, они носили программный характер, поэтому производитель смог устранить их выпуском новой версии фирменной оболочки.

реклама

На днях южнокорейская компания запустила распространение обновления прошивки, которое исправило основную проблему смартфона. Список изменений содержит лишь один пункт, но менее важным апдейт от этого не становится. Новая версия программного обеспечения повышает стабильность работы тач-сенсора. Специалисты из Sammobile пишут об устранении всех проблем в этом направлении после получения апдейта.

анонсы и реклама
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке

Заметим, что обновление One UI 3.1 пока что доступно только для смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Российские версии флагмана с 7-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 990 пока что не получали новой версии прошивки. Но выход апдейта ожидается в ближайшие дни.

Samsung Galaxy S20 FE поступил в продажу в России осенью минувшего года. Рекомендованная цена вариантов 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. Сейчас, несмотря на неплохие продажи, смартфон немного подешевел. Так, базовая модификациях стоит 42 990 рублей, а топовая – 51 490 рублей.

реклама

Помимо мощного процессора модель может похвастаться неплохой основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп с 3-кратным оптическим масштабированием и оптической стабилизацией, 120-герцевым дисплеем OLED и защитой от воды по стандарту IP68. Корпус при этом изготовлен из пластика. Аккумуляторная батарея имеет ёмкостью 4 500 мА*ч и вместе с 25-ваттной проводной поддерживает 15-ваттную беспроводную зарядку. Samsung Galaxy S20 FE получил стереозвук, NFC и уже обновился до Android 11.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
65
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
30
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
29
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
304
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 79
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 304
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 176
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уже завтра состоится первый этап перехода на протокол Ethereum 2, снижающий доходность майнеров
107
Майнеры обманом выманивают у геймеров видеокарты Radeon RX 580, меняя их на GeForce GTX 1050 Ti
36
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
4
Ethereum обновил рекорд стоимости на отметке в 2300$, но это не спасло майнеров от падения доходов
31
Анонсирована новая игра от создателей Witcher 3 - экшен-RTS Gord по мотивам славянской мифологии
4
События GTA 6 развернутся в современности, а в игру встроят отдельный внутренний мир
1
Будущие планы компании Supercell: новая стратегия развития
+
В консольной версии World of Tanks появятся современные танки
13
MSI снижает срок гарантии видеокарт Ventus и Gaming в шесть раз
129
Windows 10 лишится ещё одного классического раздела — приближается конец Панели управления
86
Раскрыты все характеристики Xiaomi Redmi 20X и POCO M3 Pro – Dimensity 700, 90-Гц IPS и 5 000 мА*ч
4
Видеокарты для майнинга CMP 30HX появились на Авито в объявлениях, которые вызывают настороженность
5
Зрелищный трейлер Subnautica: Below Zero напоминает об опасностях планеты 4546B
5
Вышло обновление Windows 10 Build 18363.1500
4
AMD подает в суд на мошенников причастных к махинациям с картами Radeon RX 580
31
Для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.21, который исправляет ошибки в заданиях и повышает производительность игры
15
Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
84
NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт
40
В американской рознице появились RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 и топовая материнская плата AMD X570
10
Xiaomi POCO F3 представлен в России – Snapdragon 870 и 120-Гц AMOLED по цене от 32 990 рублей
2

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
65
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
39
Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
61
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
28
Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году
22
Апрельская распродажа – ключ на Windows 10 Pro за $7,45

Сейчас обсуждают

EDDISON
16:30
полгода назад бума не было, начался примерно в январе тогда уже все крмое 3060 вышли, да и та была на финальном этапе разработки
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
Merovingl
16:29
Я не заметил, можно сравнение?
Продюсер Diablo II раскритиковал Blizzard за «цензуру» в ремастере
ACDCOVER
16:29
Вы в этот бред верите? Майнеры для нвидиа приносят больше денег чем геймеры, потому что покупают не одну карту ,а вагон карт.
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
oldschoolgamer
16:27
Не получилось у Nvidia. Но не стоит расстраиваться. Еще получится в будущем.
Технология Nvidia Resizable BAR работает гораздо хуже аналогичной от AMD
SerGee
16:25
показуха, не более.. если бы nVidia была бы заинтересована, выпустила еще полгода назад АППППППАРАТНО защищенную от криптоугара продукцию
NVIDIA готовится ко второму этапу войны против майнеров, выпуская защищённую GeForce RTX 3060
dmitry07
16:23
Гринд, теперь он будет и у вас.
Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
nonses84
16:21
Да с невидией и так всё понятно уже давно. Хуже интела уже стала, один маркетинг, то с лучами , то с длсс , то теперь это. Только под майнинг и годятся.
Технология Nvidia Resizable BAR работает гораздо хуже аналогичной от AMD
D3m0n
16:14
>>просвети нас Лучом с тарелки? ))))
Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования
Alex Vetrov
16:13
Судя по всему, особого графония не предполагается. Ну да ладно. Возьмут сюжетом.
Новый ролик Resident Evil Village посвятили прокачке оружия и характеристик героя
Dmitriy Konovalov
16:11
Geliid в больших банках - так себе, покупать его стоит только в шприцах
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем