Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Samsung Galaxy S20 Fan Edition или просто FE – один из самых популярных смартфонов южнокорейской компании за счёт сочетания низкой цены (50 000 рублей на старте продаж) и флагманской начинки. При этом без проблем устройство не обошлось. Благо, они носили программный характер, поэтому производитель смог устранить их выпуском новой версии фирменной оболочки.

реклама

На днях южнокорейская компания запустила распространение обновления прошивки, которое исправило основную проблему смартфона. Список изменений содержит лишь один пункт, но менее важным апдейт от этого не становится. Новая версия программного обеспечения повышает стабильность работы тач-сенсора. Специалисты из Sammobile пишут об устранении всех проблем в этом направлении после получения апдейта.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Заметим, что обновление One UI 3.1 пока что доступно только для смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Российские версии флагмана с 7-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 990 пока что не получали новой версии прошивки. Но выход апдейта ожидается в ближайшие дни.

Samsung Galaxy S20 FE поступил в продажу в России осенью минувшего года. Рекомендованная цена вариантов 6/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 49 990 рублей и 54 990 рублей соответственно. Сейчас, несмотря на неплохие продажи, смартфон немного подешевел. Так, базовая модификациях стоит 42 990 рублей, а топовая – 51 490 рублей.

реклама

Помимо мощного процессора модель может похвастаться неплохой основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп с 3-кратным оптическим масштабированием и оптической стабилизацией, 120-герцевым дисплеем OLED и защитой от воды по стандарту IP68. Корпус при этом изготовлен из пластика. Аккумуляторная батарея имеет ёмкостью 4 500 мА*ч и вместе с 25-ваттной проводной поддерживает 15-ваттную беспроводную зарядку. Samsung Galaxy S20 FE получил стереозвук, NFC и уже обновился до Android 11.