MSI снимает с производства видеокарту GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO
В Нидерландах клиенты Megekko и Alernate сообщили о получении писем от магазинов, в которых их уведомили об отмене предварительных заказов на видеокарту MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Причиной стало то, что тайваньская компания приняла решение снять с производства новый графический ускоритель.
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Ни один из ритейлеров не предложит покупателям замену. Это связано с тем, что предварительные заявки на видеокарты были сделаны ещё осенью прошлого года, а с тех пор стоимость графических адаптеров выросла на 100-200%.
В похожую ситуацию попали пользователи, которые оформили предварительный заказ на ускорители ASUS GeForce RTX 3080 линейки TUF Gaming. Правда, им помимо возврата средств магазин предлагает приобрести видеокарту ROG STRIX RTX 3070 с доплатой 20 долларов.
Отметим, что не все пользователи поверили в прекращение производства карт MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO. Высказываются предложения, что сами магазины отменили предварительные заказы клиентов, чтобы продавать ускорители по новой, увеличенной в несколько раз стоимости.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 построена на базе 8-нанометрового GPU GA102 с 28,3 млрд транзисторов, 8 704 потоковыми процессорами, 282 тензорными ядрами и 68 ядрами RT. Объём памяти GDDR6X составляет 10 ГБ, а максимальная пропускная способность – 760,3 ГБ/сек.
Напомним, у дефицита видеокарт есть две основные причины. Первая, пандемия коронавируса, которая привела к глобальной нехватке полупроводников продукции, что ударило по каждой зависящей от микросхем отрасли. Вторая – майнеры, которые скупают ускорители сразу на заводах или используют специальных ботов для мониторинга появления видеокарт на сайтах магазинов.
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