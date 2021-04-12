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Компания Samsung в ближайшее время может объявить о сотрудничестве с Olympus для повышения качества камер в смартфонах семейства Galaxy S22. Сейчас в этих целях со сторонними производителями сотрудничают многие крупные игроки. Например, Huawei – с Leica Camera, vivo и Nokia – с ZEISS, а OnePlus – с Hasselblad.

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Ожидается, что в Samsung Galaxy S22 мы увидим впервые 200-мегапиксельный датчик изображения, который был анонсирован южнокорейским технологическим гигантом ещё в конце прошлого месяца. Тогда производитель на официальной странице Samsung Exynos в социальной сети Twitter опубликовал короткий видеотизер, в котором был замечен смартфон с шестью оптическими модулями.

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Сейчас же на просторах всемирной паутины появились изображения Samsung Galaxy S22 с камерой Olympus, которая включает только два модуля: главный 200-мегапиксельный и перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением без потери качества. Разрешение последнего не уточняется.

В семействе следующего поколения ожидаются не только дебюты нового датчика изображения и технологий Olympus для мобильных устройств. Также компания впервые использует в своих флагманах систему оптической стабилизации изображения на основе сдвига сенсора. Такое решение мы видели в iPhone 12 Pro Max, и оно зарекомендовало себя более эффективно, чем традиционная система оптической стабилизации.

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Помимо улучшенной камеры в семействе Samsung Galaxy S22 все смартфоны должны будут обзавестись поддержкой стилуса S Pen. Это очередной намёк на то, что Galaxy Note21 в 2021 году можно не ждать. Напомним, в текущем поколении, Galaxy S21, поддержку ввода с помощью электронного пера получила только старшая версия, Galaxy S21 Ultra.