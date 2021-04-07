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Японский технологический гигант Sony представил серию телевизоров Bravia, которые отличаются наличием фирменного когнитивного чипа XR. Этот процессор задействует новый подход к обработке картинки и аудиодорожки наряду с апскейлингом изображения и звука. Телевизоры выйдут на рынок в рамках серии Bravia XR X90J.

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Новая микросхема компании Sony научилась проводить анализ картинки и автоматически настраивать параметры изображения, включая детализацию, цветопередачу и уровень контрастности. По словам производителя, когнитивный процессор даёт возможность повысить уровень реалистичности картинки. Для этого панель разделяется на несколько зон, а чип сам может находить фокус, как это делает мозг человека.

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Для повышения качества изображения в новых телевизорах Sony появилась функция XR Contrast Booster. Она отвечает за обеспечение глубокого чёрного цвета и интенсивных светлых оттенков. Для улучшения плавности без появления эффекта размытия предусмотрена технология XR Motion Clarity, тогда как XR 4K Upscaling повышает разрешение картинки до 4K ULTRA HD программным путём.

Разработчики заявляют, что когнитивная микросхема может автоматически настраивать звуковую дорожку, чтобы она лучше соответствовала изображению на дисплее. Также отмечается наличие специального алгоритма, который преобразовывает так называемое «плоское» аудио в объёмный звук.

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В телевизорах Sony Bravia XR X90J есть четыре разъёма HDMI 2.1 с поддержкой 4K UHD при 120 к/сек. Для оптимизации изображения в соответствии с окружением предусмотрен сенсор освещённости. Работают новинки на базе программного обеспечения Google TV. Есть поддержка голосовых помощников Alexa и Google Assistant. Также отметим протокол Apple AirPlay 2, HomeKit, Dolby Vision HDR и Dolby Atmos.

Линейка Bravia XR X90J представлена четырьмя моделями. Японская компания уже начала продавать телевизоры диагональю 50 дюймов, 55 дюймов и 65 дюймов. Их стоимость составила 1 300 долларов, 1 500 долларов и 1 800 долларов соответственно. Чуть позже Sony начнёт принимать предварительные заявки на 75-дюймовую панель. Её цена пока что не уточняется.