Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американская компания AMD сегодня, 7 апреля, может неожиданно анонсировать новую модификацию видеокарты Radeon RX 6800 XT. Модель поступит на рынок как Radeon RX 6800 XT Midnight Black. От оригинального графического ускорителя грядущая новинка будет отличаться лишь чёрной расцветкой корпуса, что отразится в её названии.

реклама

Видеокарта будет доступна в ограниченном количестве. Хотя, если учесть нынешнее положение дел на рынке графических адаптеров, практически любую модель можно назвать лимитированной. Стоимость AMD Radeon RX 6800 XT пока что не уточняется.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Напомним, оригинальный графический ускоритель был оценён в 649 долларов. Он построен на базе видеочипа Navi 21 XT с 4 608 потоковыми процессорами и 72 вычислительными блоками. Количество блоков растеризации цвета и текстурных блоков составляет 128 и 288 соответственно.

GPU имеет максимальную частоту 2 250 МГц. Карта получила 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и эффективной частотой 16 ГГц и потребляет 300 Вт. Для обеспечения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма. Radeon RX 6800 XT рекомендуется использовать вместе с блоком питания мощностью не менее 750 Вт. Модель получила поддержку 4K, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.