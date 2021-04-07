AMD представит специальную версию видеокарты Radeon RX 6800 XT в чёрном цвете
Американская компания AMD сегодня, 7 апреля, может неожиданно анонсировать новую модификацию видеокарты Radeon RX 6800 XT. Модель поступит на рынок как Radeon RX 6800 XT Midnight Black. От оригинального графического ускорителя грядущая новинка будет отличаться лишь чёрной расцветкой корпуса, что отразится в её названии.
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Видеокарта будет доступна в ограниченном количестве. Хотя, если учесть нынешнее положение дел на рынке графических адаптеров, практически любую модель можно назвать лимитированной. Стоимость AMD Radeon RX 6800 XT пока что не уточняется.
Напомним, оригинальный графический ускоритель был оценён в 649 долларов. Он построен на базе видеочипа Navi 21 XT с 4 608 потоковыми процессорами и 72 вычислительными блоками. Количество блоков растеризации цвета и текстурных блоков составляет 128 и 288 соответственно.
GPU имеет максимальную частоту 2 250 МГц. Карта получила 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и эффективной частотой 16 ГГц и потребляет 300 Вт. Для обеспечения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма. Radeon RX 6800 XT рекомендуется использовать вместе с блоком питания мощностью не менее 750 Вт. Модель получила поддержку 4K, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.
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