Samsung снимает с производства популярный флагманский смартфон Galaxy S20 FE
В конце третьего квартала прошлого года компания Samsung анонсировала модель Galaxy S20 FE. В продаже она появится в октябре. С момента премьеры прошло больше года, и сейчас появилась информация о том, что производитель из Южной Кореи снимает с производства осеннюю новинку.
реклама
Samsung Galaxy S20 FE оборудован процессором Exynos 990 в Европе и Snapdragon 865 в остальном мире. Обе однокристальные системы выполнены по 7-нанометровой технологии. В некоторых странах смартфон только начал продаваться официально. Например, на днях модель представили в Индии.
Флагман остаётся в продаже во многих регионах, включая России. При этом появилась информация, что южнокорейская компания может выпустить чуть улучшенную версию смартфона, которая вне зависимости от рынка будет оснащаться 7-нанометровым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865+.
Samsung Galaxy S20 FE оснащается основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп с 3-кратным зумом и поддержкой съёмки видеоматериалов в 4K при 60 к/сек. Модель получила Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и интегрированным биометрическим сенсором.
Лицевая панель оформлена стеклом, а задняя крышка сделана из пластика. Рамка изготовлена из алюминия. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. Также отметим аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч, стереодинамики, NFC и операционную систему Android 11 с новой прошивкой One UI 3.1.
реклама
Samsung Galaxy S20 FE остаётся в продаже в России. В магазине «Ситилинк» стоимость флагмана 2020 года составляет 45 990 рублей и 51 990 рублей. В сравнении со стартом продаж смартфон подешевел на 4 000 рублей. За эти деньги он предлагается в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила