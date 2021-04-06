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Первая неделя апреля близится к завершению, а компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12.5 Stable только на семь смартфонов. Причём все они получили актуальную версию прошивки в Китае. Распространение стабильной MIUI 12.5 Global должно начаться на днях, но так мы говорим уже более недели.

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Обновление пришло на шесть флагманских смартфонов 2020 и 2021 годов выпуска, а также на бюджетную модель, которая была представлена более двух лет назад. С неё и начнём. Она называется Xiaomi Mi 9 SE. Это первый в мире девайс на базе 10-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 712.

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Смартфон выделяется дисплеем OLED со встроенным биометрическим сенсором и основной камерой разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп с 2-кратным зумом без потери качества. Модель 2019 года выпуска получила NFC, USB-C и скромный аккумулятор. Он имеет ёмкость лишь 3 070 мА*ч.

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В Xiaomi Mi 9 SE есть 20-мегапиксельная фронтальная камера, а корпус сделан из стекла и металла. Прошивка MIUI 12.5 построена на базе операционной системы Android 11. В продаже смартфон появился ещё с девятой ревизией «зелёного робота».

Китайская компания обновила флагманские модели семейства Xiaomi Mi 10. Оно включает стандартное издание, а также версии Pro и Ultra. Все они оборудованы процессором Snapdragon 865, 20-Мп камерой для селфи, экраном AMOLED диагональю 6,67 дюйма и имеют идентичный набор интерфейсов.

В Xiaomi Mi 10 установлена основная камера разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4 780 мА*ч. Версия Pro обзавелась АКБ на 4 500 мА*ч, но имеет более продвинутую камеру. В её состав вошли 108-мегапиксельный главный и 20-мегапиксельный ультраширокоугольный модули, а также телеобъективы на 12 Мп и 8 Мп с 2-кратным и 3,7-кратным оптическим увеличением соответственно.

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Xiaomi Mi 10 Ultra отличается ещё лучшей камерой. Она тоже получила сенсоры на 12 Мп и 20 Мп. При этом разрешение главного модуля и телеобъектива составило по 48 Мп. Последний имеет перископную конструкцию и 5-кратный зум. Версия Ultra оснащается 120-Гц дисплеем, АКБ на 4 500 мА*ч и является первым в мире смартфоном с поддержкой 120-ваттной зарядки.

Наконец, семейство Xiaomi Mi 11 тоже получило стабильную версию прошивки MIUI 12.5. Оно состоит из моделей Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Последняя уже вышла на международный рынок по цене 1 200 долларов. Все три смартфона оборудованы 120-Гц панелью формата WQHD и 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888.

В Xiaomi Mi 11 Ultra установлена тыльная камера разрешением 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп, а в Mi 11 Pro используются модули на 50 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Оба флагмана получили аккумулятор на 5 000 мА*ч с 67-ваттной подзарядкой и защиту от воды класса IP68.

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Xiaomi Mi 11 оборудован тройной камерой, разрешение которой составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Ёмкость АКБ уменьшена до 4 600 мА*ч. Также флагман поддерживает проводную зарядку мощностью 55 Вт и 50-Вт беспроводную. Защита от воды отсутствует.