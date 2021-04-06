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Бум майнинга на фоне падения поставок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 и 2021 годах стал причиной огромного дефицита видеокарт. Владельцы больших ферм готовы расширяться и вкладывать ещё больше в своё «хозяйство», поэтому они скупают все графические ускорители, не давая тем добраться до прилавков обычных магазинов и страниц интернет-магазинов.

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Но всё же и сейчас ещё можно купить некоторые новые видеокарты. Более того, часть моделей даже продаётся со скидкой, хотя всё равно они стоят намного дороже своей рекомендованной цены.

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Например, недавняя новинка компании AMD в лице ускорителя Radeon RX 6900 XT предлагается менее чем за 160 000 рублей в магазине «Ситилинк». Видеокарта Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO от MSI стоит 158 990 рублей. А вот модель Radeon RX 6900 XT TUF Gaming OC в исполнении ASUS можно купить уже за 164 990 рублей. При этом первая подешевела на 11 000 рублей, а вторая потеряла в цене сразу 18 000 рублей.

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В ассортименте магазина «Регард» на момент написания материала есть лишь один ускоритель Radeon RX 6900 XT. Это модель компании Gigabyte, выпущенная в рамках серии GAMING OC. Её стоимость составляет 160 700 рублей.

Напомним, что оригинальная Radeon RX 6900 XT построена на базе 7-нанометрового графического процессора Navi на архитектуре AMD RDNA 2. GPU имеет 5 120 потоковых процессоров и соединён с памятью GDDR6 256-разрядной шиной. VRAM имеет частоту 16 ГГц.

Видеокарты MSI и ASUS имеют базовую частоту чипа 2 105 МГц и пиковую в режиме Boost 2 340 МГц. Модель Gigabyte трудится на частоте от 2 050 МГц до 2 285 МГц. Все три модели получили три 8-pin разъёма для дополнительного питания и ориентированы на использование в системах с блоком питания мощностью от 850 Вт.

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Графические ускорители поддерживают работу с мониторами 8K ULTRA HD. Из интерфейсов отметим по два HDMI и DisplayPort, а система охлаждения, представленная радиатором и тремя вентиляторами, занимает три слота на материнской плате. В «Ситилинк» и в «Регард» при покупке любой из трёх моделей предлагается гарантия на 36 месяцев.