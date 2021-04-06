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Компания Xiaomi продолжает развивать фирменную прошивку MIUI 12, добавляя новые функции. Параллельно китайский производитель улучшает некоторые отдельные сервисы, доступные вместе с проприетарным программным обеспечением. Например, видеоплеер Mi Video.

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Как стало известно, теперь стандартное приложение может загружать видеоматериалы из популярных социальных сетей, включая Instagram, Facebook и Twitter. Перед скачиванием видеоролика пользователь может выбрать нужное разрешение. При этом в описании обновления указано, что через плеер можно вести несколько загрузок одновременно.

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Производитель заявляет, что приложение Xiaomi Mi Video получило поддержку работы с файлами разных форматов. В частности, говорится об AVI, MKV, MOV и MP4. Также отметим возможность создания папок с защитой с помощью пароля и интеграцию режима «Картинка в картинке», который даётся возможность использовать смартфон, не отрываясь от просмотра ролика.

Новая версия программного обеспечения Xiaomi Mi Video доступна для установки в магазине приложений Google Play. Размер файла составляет 60 МБ. Кроме того, видеоплеер обновляется в свежих версиях глобальной прошивки MIUI 12.