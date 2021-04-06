NVIDIA может вернуть на рынок видеокарту GeForce GTX 1080 Ti
Американская компания NVIDIA может возобновить поставки одной из своих самых успешных геймерских видеокарт последних лет. Речь идёт о флагманском графическом ускорителе GeForce GTX 1080 Ti поколения Pascal. На форуме в Quasar Zone появилось сообщение, в котором пользователь утверждает, что он получил недавно произведённую видеокарту GeForce GTX 1080 Ti после того, как отправил свою старую модель по условиям RMA (Return Merchandise Authorization).
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С момента анонса флагманского ускорителя на архитектуре Pascal прошло более четырёх лет. Анонс графического адаптера состоялся в начале марта 2021 года. Тогда компания NVIDIA заявила, что GeForce GTX 1080 Ti будет на 35% мощнее в сравнении с GeForce GTX 1080, а официальная рекомендованная стоимость модели составила 699 долларов.
Анонсом новой карты компания NVIDIA нанесла такой серьёзный удар по позициям AMD, что «красному гиганту» из Калифорнии потребовалось несколько лет, чтобы сделать достойный ответ. И лишь в конце минувшего года AMD смогла полноценно вернуться в сегмент высокопроизводительных игровых решений для энтузиастов и геймеров, представив свои графические чипы Big Navi.
Теперь вновь вернёмся к пользователю, который получил новую GeForce GTX 1080 Ti. Это была модель серии SC в исполнении компании EVGA. По его словам, дата производства видеокарты – 2021 год. Ещё один пользователь также подтвердил, что, отправив ускоритель по условиям RMA, ему пришла новая модель 2021 года производства.
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Напомним, что калифорнийский гигант NVIDIA недавно возобновил производство некоторых старых графических ускорителей в рамках борьбы с нехваткой игровых видеокарт. Есть все шансы, что GTX 1080 Ti таки сможет вернуться на рынок, но до этого времени даже слухов подобных не было.
В завершение добавим, что героиня заметки имеет 16-нанометровый GPU с 3 584 потоковыми процессорами и частотой 1 480-1 583 МГц. В видеокарте установлена оперативная GDDR5X в объёме 11 ГБ с частотой 11 ГГц, 352-битной шиной и пропускной способностью 484 ГБ/сек. TDP ускорителя составляет 250 Вт.
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