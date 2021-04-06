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Американская компания NVIDIA может возобновить поставки одной из своих самых успешных геймерских видеокарт последних лет. Речь идёт о флагманском графическом ускорителе GeForce GTX 1080 Ti поколения Pascal. На форуме в Quasar Zone появилось сообщение, в котором пользователь утверждает, что он получил недавно произведённую видеокарту GeForce GTX 1080 Ti после того, как отправил свою старую модель по условиям RMA (Return Merchandise Authorization).

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С момента анонса флагманского ускорителя на архитектуре Pascal прошло более четырёх лет. Анонс графического адаптера состоялся в начале марта 2021 года. Тогда компания NVIDIA заявила, что GeForce GTX 1080 Ti будет на 35% мощнее в сравнении с GeForce GTX 1080, а официальная рекомендованная стоимость модели составила 699 долларов.

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Анонсом новой карты компания NVIDIA нанесла такой серьёзный удар по позициям AMD, что «красному гиганту» из Калифорнии потребовалось несколько лет, чтобы сделать достойный ответ. И лишь в конце минувшего года AMD смогла полноценно вернуться в сегмент высокопроизводительных игровых решений для энтузиастов и геймеров, представив свои графические чипы Big Navi.

Теперь вновь вернёмся к пользователю, который получил новую GeForce GTX 1080 Ti. Это была модель серии SC в исполнении компании EVGA. По его словам, дата производства видеокарты – 2021 год. Ещё один пользователь также подтвердил, что, отправив ускоритель по условиям RMA, ему пришла новая модель 2021 года производства.

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Напомним, что калифорнийский гигант NVIDIA недавно возобновил производство некоторых старых графических ускорителей в рамках борьбы с нехваткой игровых видеокарт. Есть все шансы, что GTX 1080 Ti таки сможет вернуться на рынок, но до этого времени даже слухов подобных не было.

В завершение добавим, что героиня заметки имеет 16-нанометровый GPU с 3 584 потоковыми процессорами и частотой 1 480-1 583 МГц. В видеокарте установлена оперативная GDDR5X в объёме 11 ГБ с частотой 11 ГГц, 352-битной шиной и пропускной способностью 484 ГБ/сек. TDP ускорителя составляет 250 Вт.