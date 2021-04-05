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Разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали рейтинги производительности Android-смартфонов за март 2021 года. В топ-10 у середняков лидеры остаются неизменными уже почти год, тогда как топ-10 моделей на топовых процессорах возглавила недавняя новинка.

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Авторы AnTuTu разделяют смартфоны на две категории не по стоимости, а по модели мобильного процессора. По этой причине в топ-10 устройств среднего класса есть Huawei nova 8 Pro за 600 долларов, но нет Xiaomi Mi 11, который в начальной модификации в Китае стоит столько же.

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Самый мощный в мире смартфон на базе операционной системы Android – Black Shark 4 Pro. Это недавняя игровая новинка китайской компании Xiaomi. В модификации 12/256 ГБ её результат составил 765 579 баллов. Что интересно, стандартная версия в список не попала.

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На второй позиции расположился OPPO Find X3 Pro с камерой микроскопом, а тройку замкнул ещё один игровой смартфон, Nubia Red Magic 6 Pro. Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Им бенчмарк присудил соответственно 742 078 баллов и 741 100 баллов.

Ещё один геймерский телефон обосновался в шаге от топ-3. Речь о модели ASUS ROG Phone 5 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Его результат составил 729 300 пунктов. Напомним, что тайваньская компания также анонсировала версию Ultimate с 18 ГБ ОЗУ, но она в продажу ещё не поступила. Замкнул пятёрку камерофон vivo X60 Pro+, который всё никак не доберётся до глобального рынка. Результат конфигурации 12/256 ГБ – 726 216 пунктов.

Вторую пятёрку открывает vivo IQQO 7. За ним идёт модель Xiaomi Redmi K40 Pro, самый дешёвый смартфон в мире с процессором Snapdragon 888. Он стоит 435 долларов в начальной модификации памяти. Замыкают десятку Meizu 18 и Meizu 18 Pro, над которыми обосновался Xiaomi Mi 11. Отметим, что 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 оснащены все десять девайсов.

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В рейтинге смартфонов на чипсетах среднего уровня с прошлого лета лидируют Redmi 10X и Redmi 10X Pro на процессоре Dimensity 820. В топ-3 вместе с ними по итогам марта оказался vivo S7t на базе той же однокристальной системы компании MediaTek.

Все остальные позиции оккупированы моделями Huawei и Honor. Причём каждый из десяти смартфонов оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. По восьмое место расположились соответственно Huawei nova 7 Pro, nova 7, nova 8 Pro, Honor 30 и nova 8. Они работают на процессоре Kirin 985. Замкнули топ-10 Honor X10 и Honor 30S на чипе Kirin 820.