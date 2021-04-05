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Южнокорейская компания Samsung анонсировала два новых смартфона бюджетного уровня. Более доступная новинка называется Samsung Galaxy F02s, а чуть дороже неё стоит Samsung Galaxy F12. При этом обе модели попали в сегмент до 170 долларов.

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Начнём с Samsung Galaxy F12. Он оборудован 90-герцевым дисплеем размером 6,5 дюйма по диагонали. Экран на базе матрицы формата HD+ имеет разрешение 1600 x 720 пикселей. Панели Infinity-V обладает каплевидным вырезом под фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

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Новинка оснащается боковым биометрическим сенсором, интегрированным в клавишу питания на правом торце. Корпус смартфона сделан из пластика и имеет габаритные размеры 164 x 75,9 x 9,7 мм при массе 221 грамм. Модель поддерживает 15-ваттную быструю зарядку по порту USB-C.

На тыльной панели Samsung Galaxy F12 установлена основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Аппаратная платформа строится вокруг фирменного мобильного процессора Exynos 850. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6 000 мА*ч. Прочие параметры включают адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, выход под наушники и операционную систему Android 11 с прошивкой One UI 3.1.

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Samsung Galaxy F02s тоже получил 6,5-дюймовую матрицу Infinity-V формата HD+, но разрешение составляет 1560 x 720 пикселей. Во фронтальной камере установлен 5-мегапиксельный сенсор. Основная камера стала существенно проще в сравнении с первой новинкой. Она имеет разрешение 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

За производительность модели отвечает 8-ядерный мобильный процессор Snapdragon 450, построенный на ядрах Cortex-A53. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 5 000 мА*ч. Набор интерфейсов такой же, как и в Galaxy F12. Мощность быстрой зарядки тоже составила 15 Вт. Программная платформа – Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Биометрический сенсор отсутствует.

Samsung Galaxy F12 предлагается в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 150 долларов и 165 долларов соответственно. В обоих случаях установлено 4 ГБ ОЗУ. В продажу модель поступит на этой неделе в синей, голубой и мятной расцветках корпуса.

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Samsung Galaxy F02s будет предлагаться пользователям в белой, синей и чёрной цветовых вариациях с 9 апреля 2021 года. Доступна модель в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Стоимость смартфона составила 120 долларов и 135 долларов соответственно.