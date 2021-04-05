Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Судя по тому, по каким скидкам иногда доступны смартфоны нового поколения компании Samsung, с продажами у них не всё так хорошо, как того хотелось бы. В некоторых странах производитель повторно начал предлагать сертификаты и беспроводные наушники Galaxy Buds разных поколений в зависимости от модели при покупке Samsung Galaxy S1 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.

реклама

В России же магазин «Ситилинк» просто в очередной раз снизил цену некоторых смартфонов. Например, рекордно подешевел главный флагман нового поколения. Речь о модели Samsung Galaxy S20 Ultra, купить которую сейчас можно за 91 990 рублей. За эти деньги она предлагает 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На старте продаж цена составила 109 990 рублей.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

В продвинутой модификации смартфон тоже оснащается 12 ГБ ОЗУ, но вместимость встроенного флеш-накопителя увеличена вдвое и составляет 256 ГБ. Ранее «Ситилинк» снижал стоимость со 114 990 рублей до 105 990 рублей. Сейчас флагман и вовсе можно приобрести за 97 490 рублей.

реклама

А вот топовая модификация в отличие от двух других в очередной раз не подешевела. Максимальная версия Samsung Galaxy S21 Ultra предполагает накопитель на 512 ГБ в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Стартовая цена составила 127 990 рублей, но уже продолжительное время смартфон продаётся за 118 990 рублей.

Отметим, что стоимость флагмана в магазине «Ситилинк» соответствует средней его цене по российскому рынку. При этом, по данным «Яндекс.Маркет», каждую конфигурацию можно найти в России ещё на 13 000-20 000 рублей дешевле, однако, нужно понимать, что тут речь идёт о «серых» версиях.

Напомним, Samsung Galaxy S21 Ultra – первый и пока единственный смартфон компании из Южной Кореи, в котором есть 10-кратный оптический зум. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мА*ч, а за производительность – 5-нанометровый процессор Exynos 2100. Из прочего отметим защиту класса IP68, 120-герцевый дисплей формата WQHD, стереозвук, NFC, быструю зарядку и поддержку стилуса S Pen.