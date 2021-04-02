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Флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+ в России продолжает дешеветь. Модель была анонсирована в начале прошлого года и появилась на российском рынке только в одной модификации памяти, предполагающий связку накопителя вместимостью 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

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Стартовая цена флагмана прошлого поколения составила 79 990 рублей. Начало продаж модели совпало с распространением коронавируса и кризисом на рынке нефти. Всё это привело к ослаблению рубля, и спустя несколько дней после выхода смартфона на рынок южнокорейская компания подняла стоимость до 89 990 рублей.

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Позже в продаже появилась версия Samsung Galaxy S20+ BTS Edition в фиолетовой расцветке корпуса с небольшим сердечком на площадке основной камеры. Её оценили в 85 000 рублей. Несмотря на то, что другие расцветки со временем существенно упали в цене по сравнению со стартом продаж, она подешевела только на 10 000 рублей.

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Сейчас и её стоимость упала приблизительно на 25 000 рублей. В связи с этим купить Samsung Galaxy S20+ в России можно за 49 990 рублей. Примечательно то, что столько же на данный момент стоит и стандартное издание. Оно от версии Plus отличается аккумулятором урезанной ёмкости и более компактными габаритными размерами за счёт использования экрана меньшей диагонали.

К основным особенностям модели Galaxy S20+ можно отнести телеобъектив рекордного разрешения (64 Мп), защиту от воды по стандарту IP68 и аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч с 25-ваттной зарядкой. Корпус смартфон сделан из стекла и металла.

Кремниевым сердцем флагмана служит фирменный мобильный процессор Exynos 990. В основной камере помимо 64-мегапиксельного телеобъектива есть два 12-мегапиксельных модуля (главный и ультраширокоугольный). Видеоматериалы можно записывать в 4K@60FPS и 8K@24FPS. Разрешение камеры для селфи составляет 10 Мп. Прочие параметры включают NFC, 3K дисплей OLED с частотой 120 Гц и Android 11.