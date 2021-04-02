Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале этой неделе компания Xiaomi провела две презентации новинок. Мероприятие стало самым масштабным в истории производителя, и его разделили на два дня. 29 марта пекинский гигант представил два флагманских смартфона: Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro. Сегодня, 2 апреля, обе модели поступили в продажу.

реклама

Мало у кого были сомнения насчёт высокого спроса на смартфоны. Как стало известно, с условных прилавков, т.к. продажи проходили онлайн, первые партии каждой новинки раскупили за 1 минуту. Об этом официально заявил Лю Вейбинг, вице-президент китайской компании. Он же опубликовал в своих социальных сетях соответствующий постер.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Суммарный доход Xiaomi за 1 минуту составил 180 млн долларов. Таким образом, по грубым подсчётам за минуту китайский производитель смог продать от 17 000 до 23 000 смартфонов. При этом стоит отметить, что лишь на версию Ultra в Китае оформлено более 300 000 предварительных заказов. Поэтому в будущем от флагмана можно ожидать новых свершений.

реклама

Между двумя новинка есть много общего, не считая интерфейсов и программной платформы. Они оборудованы 120-герцевым дисплеем WQHD AMOLED диагональ 6,81 дюйма, под которым установлена камера, выполняющая роль биометрического сенсора. Разрешение фронтального модуля составляет 20 Мп. За автономность отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём мощностью по 67 Вт.

В смартфонах установлены тройные основные камеры во главе с 50-мегапиксельным модулем на базе сенсора Samsung GN2. Xiaomi Mi 11 Ultra получил 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Разрешение ультраширокоугольного модуля тоже составило 48 Мп. Одна из фишек новинки – дополнительный дисплей на тыльной стороне.

В Xiaomi Mi 11 Pro также есть телеофотомодуль с перископной конструкцией, обеспечивающий 5-кратное оптическое увеличение. Но его разрешение составляет 8 Мп. Ультраширокоугольная камера тоже скромнее – 13 Мп и без автофокуса. При этом оба смартфона поддерживают съёмку видео в 8K UHD при 24 FPS, 4K UHD при 60 FPS и имеют оптическую стабилизацию.

реклама

Xiaomi Mi 11 Ultra получил 8-12 ГБ оперативной и 256-512 ГБ встроенной памяти. Цена составила 915-1 070 долларов. В Xiaomi Mi 11 Pro нет версии 12/512 ГБ, но есть более скромный вариант с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ. Стоимость составляет 760-855 долларов в зависимости от модификации. Новинки стали первыми смартфонами компании с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки.