Sony Xperia 1 III получит Snapdragon 888, экран 4K OLED 120 Гц и будет стоить 1 369 долларов
Компания Sony традиционно представляла флагманские смартфоны на выставках MWC и IFA. В 2020 году, даже несмотря на отмену Mobile World Congress, производитель показал флагманскую модель Xperia 1 II. В этом году японский гигант ещё не анонсировал ни одного флагмана, но это будет исправлено через две недели. Следующей топовой новинкой компании станет Sony Xperia 1 III.
реклама
Модель третьего поколения, если считать с момента перехода на новый нейминг, сохранит внешний вид двух своих предшественников. Смартфону достанется вытянутый «кинематографический» дисплей с соотношением сторон 21 к 9 и поддержкой HDR BT.2020. Пиковая яркость составит 1 300 нит, а частота обновления – 120 Гц. Диагональ пока что не уточняется.
В основу экрана будет положена матрица на органических светодиодах с разрешением 4K ULTRA HD. Правда, тут скорее всего речь идёт о 3840 точках по большей стороне, как в Xperia 1 II и Xperia 1. Другими словами, в Sony Xperia 1 II мы вновь увидим панель с разрешением 1644 x 3840 пикселей.
Компания не будет пользоваться одним из преимуществ панели OLED, которое заключается в пропускании света через экран, в связи с чем сканер отпечатков пальцев останется на правом торце корпуса. Там же будет установлена фирменная кнопка для запуска приложения камеры.
реклама
Сама же камера в Sony Xperia 1 III будет построена на базе трёх сенсоров. Наконец-то в смартфоне Sony мы впервые увидим перископный телеобъектив, вероятно, с 5-кратным оптическим зумом. Его разрешение составит 12 Мп. Маркетинговое название модуля – Cyber-shot. В ультраширокоугольной камере будет установлен ещё один 12-мегапиксельный сенсор, а стандартный блок будет построен на базе 64-мегапиксельной матрицы. Напомним, в Xperia 1 и Xperia 1 II использовались три 12-Мп матрицы.
Сердцем грядущей новинки станет однокристальная система Snapdragon 888, выполненная по нормам 5-нанометровой технологии. Но это не новость, поскольку данный мобильный процессор используется в подавляющем большинстве основных флагманских Android-смартфонов. Ёмкость встроенной батареи составит 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 65 Вт. На беспроводную зарядку тоже можно надеяться, ведь её поддерживают модели 2020 и 2019 годов (11 Вт).
Sony Xperia 1 III получит 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ в начальной конфигурации. В топовой модификации флагман нового поколения будет укомплектован 16 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 512 ГБ. Анонс смартфона состоится 14 апреля 2021 года. Российская презентация начнётся в 10:30 МСК.
реклама
Модель поступит в продажу немного позже, в июне нынешнего года. Российская цена Sony Xperia 1 III пока что не уточняется, а в США грядущая новинка будет стоить от 1 369 долларов. Напомним, в России сейчас можно купить Sony Xperia 1 и Xperia 1 II в официальной рознице за 59 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.
Теги
Лента материалов
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила