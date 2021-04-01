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Компания Huawei выпустила неплохого конкурента для спортивного браслета Xiaomi Mi Band 6. По крайней мере, на бумаге. Новинка производителя называется Huawei Band 6. Она имеет большой дисплей и традиционный для носимых гаджетов набор функций.

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Фитнес-браслет оборудован матрицей на органических светодиодах размером 1,47 дюйма по диагонали. Разрешение экрана составляет 194 x 368 точек. Капсула с электроникой имеет габариты 43 x 25,4 x 10,99 и весит 18 граммов. На правом торце установлена механическая клавиша навигации.

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Huawei Band 6 поддерживает почти сотню (96) режимов тренировок и может выполнять постоянный мониторинга сердечного ритма. Сенсор SpO2 позволяет определять уровень насыщения крови кислородом. Следить за сатурацией важно на фоне пандемии COVID-19, но не стоит слепо доверять показателям носимых устройств.

Новинка оснащается датчиков продолжительности и качества сна TruSleep 2.0. Также отметим возможность контролировать менструальный цикл и следить за уровнем стресса. Само собой, спортивный трекер может отображать уведомления и выполнять прочие базовые функции.

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Китайская компания не указывает ёмкость встроенной батареи, но отмечает, что на полном заряде время автономной работы составляет две недели в базовом режиме. При интенсивном использовании автономность сокращается до 10 дней. За счёт поддержки быстрой зарядки 5 минут подключения к сети электропитания конвертируются в два дня автономной работы.

Капсула с электроникой в Huawei Band 6 имеет защиту от воды класса 5ATM. Подключение к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 5.0. Новинка поддерживает работу с устройствами на базе операционной системы Android 6 и более новых версией программного обеспечения.

Стоимость Huawei Band 6 составила 55 долларов. Речь идёт сразу о глобальной версии для международного рынка. Старт продаж запланирован на 4 апреля 2021 года. Напомним, Xiaomi Mi Band 6 в Европе стоит 50 евро или 60 долларов.