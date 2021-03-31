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Компания Google подготовила новую политики использования сервиса YouTube, согласно которой все видео будут содержать рекламу. Но на этом список нововведений не заканчивается. Вскоре пользователям будет сложнее отсеивать нежелательный контент.

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Начнём с рекламы. Сейчас рекламные вставки появляются только в тех видео, создатели которых монетизируют каналы. Однако, новой политикой использования сервиса предусмотрены рекламные объявления во всех роликах, даже если их автор не принимает участия в партнёрской программе.

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Американская компания Google заявила, что была вынуждена пойти на такой шаг, дабы продолжать постоянное развитие видеохостинга. Новые правила вступили в силу в Соединённых Штатах. До остального мира изменения доберутся к середине нынешнего года. Возможно, так «корпорация добра» пытается стимулировать пользователей покупать подписку YouTube Premium (или скачивать приложения вроде YouTube Vanced).

Ещё одно новшество от команды разработчиков касается счётчика дизлайков. Сейчас авторы YouTube-каналов могут скрывать количество поставленных пальцев вверх и вниз. Однако, вскоре у них появится опция не отображать только дизлайки.

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Пользователи всё так же будут иметь возможность выразить своё недовольство, поставив палец вниз. Но общее количество дизлайков будет видеть исключительно автор канала. Таким образом, теперь сложнее будет отсеивать видеоролики с большим количество отрицательных оценок.