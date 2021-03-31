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Компания Realme ещё зимой заявила, что именно она первой представит смартфон на базе 6-нанометровой однокристальной системы Dimensity 1200. Так и случилось. Новинка, получившая процессор MediaTek, называется Realme GT Neo. Это упрощённый вариант доступного флагмана Realme GT на Snapdragon 888, который стоит от 435 долларов.

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Новинка оборудована 6,43-дюймовым дисплеем Super AMOLED, разрешение которого соответствует формату Full HD+. Панель имеет интегрированный биометрический сенсор и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Частота опроса сенсора составила 360 Гц.

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6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1200 получил ядра Cortex-A78 с частотой до 3,0 ГГц, Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и графику Mali-G77 MC9. Realme GT Neo предлагается в трёх модификациях с 6-12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ или 256 ГБ. Тип накопителя – UFS 3.1.

По камерам всё скромно. Сзади установлены модули на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп. Телеобъектив и оптическая стабилизация отсутствуют. Зато снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек и 60 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп.

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В Realme GT Neo подсистема питания представлена батареей на 4 500 мА*ч с 50-ваттной проводной зарядкой. Все основные интерфейсы на месте, в том числе чип NFC и разъём для подключения наушников. К слову, заявлена поддержка стандарта Wi-Fi 6.

В продаже смартфон появится с фирменной прошивкой Realme UI 2.0 и операционной системой Android 11. Пользователям будут доступны три расцветки: Geek Silver, Hackler Black и Fantasy Gradient. Поставляться новинка будет с адаптером питания мощностью 65 Вт.

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Realme GT Neo можно будет купить уже начиная с 7 апреля 2021 года. Модель предложат в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по рекомендованной цене 275 долларов и 365 долларов соответственно. Вариант с 6 ГБ оперативной памяти появится позже.