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Уже на следующей неделе в российских кинотеатрах стартует прокат фильма Mortal Kombat. К этому событию (но это не точно) компания Caviar подготовила три модификации Apple iPhone 12 Pro. В коллекцию входят только версии Pro и Pro Max в конфигурациях с накопителем на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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Версия iPhone 12 Pro / Pro Max Scorpion отличается титановым корпусом с золотистым покрытием PVD, которое используется в швейцарских часах. На тыльной панели есть вставки из некого редкого ярко-красного композитного камня. Также для оформления используется многослойный материал из эпоксидной смолы и стекловолокна.

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Коллекция Mortal Kombat оказался в несколько раз дороже стандартных моделей. В зависимости от модификации стоимость iPhone 12 Pro Scorpion составляет 369 000 рублей, 389 000 рублей и 414 000 рублей. Версия Pro Max в каждой комплектации стоит на 35 000 рублей дороже.

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iPhone 12 Pro / Pro Max Shang Tsung тоже имеет титановый корпус, но уже с чёрным PVD-покрытием. Сзади установлено четыре изумрудных камня. Надпись «Your Soul is Mine» выполнена с фосфоресцирующего материала, что заставляет её светиться в темноте.

Стоимость iPhone 12 Pro составил 399 000-444 000 рублей в зависимости от объёма встроенного хранилища. За iPhone 12 Pro Max нужно заплатить, как минимум 434 000 рублей. Топовая модификация обойдётся в 479 000 рублей.

Наконец, издание Shao Kahn заключено в корпус, прикрытый композитным износостойким материалом. Трон на тыльной панели изготовлен из закалённого титана, а молот и череп дополнительно покрыты золотистым слоем ионизированного титана.

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iPhone 12 Pro Shao Kahn в модификациях со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти оценили в 419 000 рублей, 439 000 рублей и 464 000 рублей соответственно. За версию Pro Max вне зависимости от комплектации нужно доплатить 35 000 рублей.

Напомним, самый дорогой обычный iPhone 12 Pro Max стоит 140 000 рублей (130 000 рублей по скидке в «Ситилинк»), а самый дорогой iPhone 12 Pro – 125 000 рублей. Кроме того, версия Pro также предлагается за 95 000 рублей и 105 000 рублей, а вариант Pro Max можно купить в более скромных модификациях за 105 000 рублей и 115 000 рублей.