Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 9T упал в цене – популярный смартфон с 5G, NFC и Android 11 со скидкой 10%

Он оборудован процессором Dimensity 800U.
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает цены на RTX 3060
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Первым смартфоном китайской компании Xiaomi в этом году в Европе стала модель среднебюджетного уровня Redmi Note 9T. Это не уникальное решение, а чуть изменённая версия китайского Redmi Note 9 5G. Сейчас январская новинка предлагается со скидкой около 10% в официальной рознице.

реклама

Смартфон доступен в двух модификациях памяти. Базовый вариант оснащается встроенным накопителем UFS 2.1 объёмом 64 ГБ. Официальная цена в России составила 20 490 рублей. Однако, в магазине «Ситилинк» купить Xiaomi Redmi Note 9T сейчас можно за 18 790 рублей. Средняя стоимость по стране лишь за месяц упала на 3 000 рублей – с 20 200 рублей до 17 200 рублей, если верить «Яндекс.Маркет».

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
75" LG IPS за 4 336 000р - смотри характеристики
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В топовой конфигурации новинка оборудована хранилищем UFS 2.2 ёмкостью 128 ГБ. Купить максимальную версию Redmi Note 9T в «Ситилинк» можно со скидкой 2 000 рублей. В течение ограниченного периода времени стоимость смартфона составляет 19 990 рублей. За месяц средняя цена в России упала с 21 200 рублей до 18 900 рублей.

реклама

Смартфон оборудован процессором Dimensity 800U с поддержкой сотовых сетей 5G. 7-нанометровый чип вне зависимости от комплектации трудится в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт.

Европейская версия Xiaomi Redmi Note 9T в отличие от китайской не получила ультраширокоугольной камеры. Зато она оснащена чипом NFC. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а для селфи используется фронтальный 8-мегапиксельный модуль.

Смартфон получил пластиковый корпус с защитой от брызг и 6,53-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+. Сенсор для сканирования отпечатков пальцев находится на правом торце. Также отметим выход для гарнитуры, стереодинамики, ИК-порт и отдельный слот под microSD.

реклама

Xiaomi Redmi Note 9T пока что работает на базе прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 10. Оболочка MIUI 12.5 станет для него доступна только в конце второго квартала этого года. С 15 апреля модель может участвовать в бета-тесте программного обеспечения.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
9
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
12
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
38
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
16
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 24
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый антимайнерский алгоритм Ethereum 2.0 привлёк $6 миллиардов, приближая отказ от добычи Эфириума
36
Более 20 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1
На смартфонах Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и других найдены критические ошибки прошивки MIUI 12
15
Представлен доступный флагман Xiaomi POCO F3 – Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей OLED за 349 евро
4
В официальном магазине HP в США системник с GeForce 3070 стоит на 600$ дешевле одной видеокарты в РФ
46
NVIDIA выпустит майнинг-ускоритель с хешрейтом двух RTX 3090 и ценой $3000 — данные инсайдера
49
Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется
14
Курс криптовалюты Conflux CFX вырос на 50% за неделю, ощутимо подняв доходность майнинга на RTX 3060
26
Процессорные части чипа Xbox Series X и APU AMD семейства Renoir оказались практически одинаковыми
8
Samsung Galaxy S20 Ultra вновь подешевел – сбалансированный флагман 2020 года по самой низкой цене
+
На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
17
Radeon RX 6700 XT и RX 5700 XT сравнили по IPC - игровые тесты на одинаковой частоте 1,8 ГГц
48
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti появятся к началу лета
41
Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi Note 8 и другие популярные смартфоны испытывают проблемы с новой MIUI 12
4
Акции майнинговых компаний приносят больше дохода, чем сами криптовалюты Bitcoin и Ethereum
78
Core i7-11700K так и не смог догнать Ryzen 7 5800X даже со свежей версией микрокода — тест io-tech
68
Энтузиаст добавил в Valheim континент Тамриэль из серии The Elder Scrolls
2
Battlefield 6: Игру могут показать уже в мае
19
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
58
Assassin’s Creed Valhalla: разработчики вырезали контент для исправления вылетов
5

Популярные статьи

Про удачу в майнинге
100
Тестирование кучи термопасты с Алиэкспресс - дорогие, дешевые, эффективные, никакие, серые, белые
98
Как приставки Super Nintendo и 3DO вместе с ZX Spectrum, Dendy и Sega формировали гейминг в России
23
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
9
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
+

Сейчас обсуждают

NOFX
13:19
Красавчик капитальный 😁
MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты
Renegade1979
13:19
Ну вообще сам подумай, какой тебе деанон хацкера, который занимается явно противозаконной деятельностью? Носит маску Гая Фокса, хотя тот что был реальный исторический, хотел взорвать Парламент порохов...
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
terenty79
13:18
все, это мой тебе последний ответ, на твои высеры, ослое@б. теперь ты у меня в игноре.
Девушка-хакер EMPRESS осуществила взлом защиты Assassin's Creed: Valhalla и Forza Horizon 4
Heinrich Kniepkamp
13:14
пофиг, купил 1030 сегодня :)
MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты
NOFX
13:14
MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты
John Shepard
13:09
а антагонист андромеды тут к чему?
NVIDIA готовит самую мощную в мире майнерскую карту CMP 220HX, приносящую 20$ в день при цене 3000$
NOFX
13:08
В точку!
MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты
Крайсти Крабс
13:07
то обновляется то не обновляется. писанина для писанины. получу обнову или нет - мне насрать вообще. и менять телефон не буду, пока не разъебу его вхлам.
Xiaomi завершила жизненный цикл для 20 смартфонов 18-19-х годов – Android 11 на MIUI 12 отменяется
Евгений Соболев
13:06
Кто расплачивается дэб ?
Илон Маск считает инвестиции в Биткоин безрассудством, но начал принимать оплату за автомобили в BTC
Собакевич
13:06
Да кто же не любит красивую графику?
Авторы нашумевшего шутера Six Days in Fallujah про войну в Ираке впервые показали его актуальный геймплей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем