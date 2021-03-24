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Первым смартфоном китайской компании Xiaomi в этом году в Европе стала модель среднебюджетного уровня Redmi Note 9T. Это не уникальное решение, а чуть изменённая версия китайского Redmi Note 9 5G. Сейчас январская новинка предлагается со скидкой около 10% в официальной рознице.

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Смартфон доступен в двух модификациях памяти. Базовый вариант оснащается встроенным накопителем UFS 2.1 объёмом 64 ГБ. Официальная цена в России составила 20 490 рублей. Однако, в магазине «Ситилинк» купить Xiaomi Redmi Note 9T сейчас можно за 18 790 рублей. Средняя стоимость по стране лишь за месяц упала на 3 000 рублей – с 20 200 рублей до 17 200 рублей, если верить «Яндекс.Маркет».

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В топовой конфигурации новинка оборудована хранилищем UFS 2.2 ёмкостью 128 ГБ. Купить максимальную версию Redmi Note 9T в «Ситилинк» можно со скидкой 2 000 рублей. В течение ограниченного периода времени стоимость смартфона составляет 19 990 рублей. За месяц средняя цена в России упала с 21 200 рублей до 18 900 рублей.

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Смартфон оборудован процессором Dimensity 800U с поддержкой сотовых сетей 5G. 7-нанометровый чип вне зависимости от комплектации трудится в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт.

Европейская версия Xiaomi Redmi Note 9T в отличие от китайской не получила ультраширокоугольной камеры. Зато она оснащена чипом NFC. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а для селфи используется фронтальный 8-мегапиксельный модуль.

Смартфон получил пластиковый корпус с защитой от брызг и 6,53-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+. Сенсор для сканирования отпечатков пальцев находится на правом торце. Также отметим выход для гарнитуры, стереодинамики, ИК-порт и отдельный слот под microSD.

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Xiaomi Redmi Note 9T пока что работает на базе прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 10. Оболочка MIUI 12.5 станет для него доступна только в конце второго квартала этого года. С 15 апреля модель может участвовать в бета-тесте программного обеспечения.