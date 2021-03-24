OnePlus 9R – новый смартфон на Snapdragon 870 за 40 000 рублей
Вчера компания OnePlus презентовала флагманов OnePlus 9 и версию Pro. Обе получили чипсет Snapdragon 888, аккумулятор на 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой и камеру с оптикой Hasselblad. Цена составила 700-800 евро и 900-1000 евро соответственно. Вместе с ними дебютировала более скромная модель. Третья новинка называется OnePlus 9R. Она стала немного улучшенной версией смартфона OnePlus 8T, который появился примерно полгода назад.
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OnePlus 9R является практически точной копией модели 2020 года. Новинка сохранила 120-герцевый HDR10+ дисплей на органических светодиодах с интегрированным биометрическим сенсором. Высота смартфона выросла на 0,3 мм и составила 161 мм. Но невооружённым взглядом этого не заметишь. Единственно, на что обращаешь внимание сразу же – новый дизайн основной камеры. Если быть точнее, внешний вид площадки не изменился, но теперь её цвет совпадает с расцветкой тыльной стороны, а объективы главного и ультраширокоугольного модулей стали больше.
Что касается технических характеристик, единственное отличие OnePlus 9R от OnePlus 8T – процессор. Прошлогодний флагман оснащался 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. В новинке установлен мобильный процессор Snapdragon 870. Он имеет тот же графический ускоритель и тоже выполняется по нормам 7-нм технологии. Но пиковая частота Prime-ядра составляет 3,2 ГГц вместо 2,84 ГГц.
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Все остальные характеристики совпадают. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Телеобъектив отсутствует. Как и флагманы, новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной зарядкой, но беспроводная подзарядка не поддерживается. Все основные интерфейсы, кроме выхода под наушники, на месте. Также отметим стереодинамики и прошивку OxygenOS 11 с операционной системой Android 11.
Старт продаж смартфона запланирован на середину следующего месяца. Купить OnePlus 9R можно будет в чёрной и бирюзовой расцветках корпуса. Цена модификаций 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составила примерно 40 000 рублей и 45 000 рублей соответственно.
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