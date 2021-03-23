Google признала и решила проблему массового сбоя приложений на Android
В последнее время резко увеличилось количество жалоб от пользователей на вылет Android-приложений вне зависимости от версии операционной системы. Проблема является массовой, а компания Google уже её официально признала и даже успела выпустить решение.
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Аварийное закрытие программного обеспечения связано с компонентом WebView. Его задачей является отображение веб-контента приложениями операционной системы Android. Из-за сбоя в его работе и происходят закрытия программ.
Компания Google быстро признала проблему и объявила о том, что специалисты заняты её решением. Спустя некоторое время было выпущено исправление. Оно требует обновить Android System WebView до версии под номером v89.0.4389.105.
Кроме того, в магазине приложений Google Play необходимо установить актуальную версию веб-обозревателя Google Chrome. Компонент Android System WebView обновляется там же.
Заметим, что альтернативный способ решения проблемы тоже есть. Он заключается в самостоятельно удалении Android System WebView. Сделать это можно в Google Play или в меню приложений смартфона. Если компонент отсутствует в списке установленных программ, нужно перезапустить браузер Chrome. После удаления следует выполнить перезагрузку смартфона.
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