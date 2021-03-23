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29 марта компания Xiaomi анонсирует смартфон среднебюджетного уровня Mi 11 Lite. Несмотря на то, что до премьеры осталось около недели, грядущая новинка уже поступила в продажу в Италии. Об этом сообщил сетевой информатор Роланд Квандт. Он же опубликовал несколько фотографий смартфон из магазина.

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На снимках запечатлена модель Xiaomi Mi 11 Lite в золотистой и синей расцветках корпуса. Но покупателям также будет доступна версия в классическом чёрном цвете. Реальные фотографии подтверждают дизайн тыльной стороны смартфона в стиле флагмана Xiaomi Mi 11, который уже почти месяц продаётся в Европе официально.

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Модель оборудована 6,55-дюймовым дисплеем на базе активной матрицы на органических светодиодах. Панель имеет разрешение Full HD+, плоские грани и небольшое отверстие слева под фронтальную камеру на 20 Мп. Корпус изготовлен из стекла и металла.

Смартфон оснащён основной камерой с тремя оптическими модулями. Их разрешение составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication, 33-ваттную быструю зарядку и аккумулятор ёмкостью 4150 мА*ч. В продажу устройство поступит со старой прошивкой MIUI 12 на ОС Android 11.

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На фотографиях показан Xiaomi Mi 11 Lite в средней модификации памяти – с 6 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ. Стоимость составляет 320 евро. При этом модель также появится в конфигурациях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ.

Заметим, что в других европейских странах смартфон может оказаться дешевле. Например, Xiaomi Mi 11 в Италии доступен в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 799 евро и 899 евро соответственно. В то же время в большинстве стран еврозоны начальная версия стоит 749 евро, а топовая – 799 евро.