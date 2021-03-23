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Xiaomi представила игровые смартфоны с SSD по цене от 385 долларов

Новинки называются Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro.
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Китайская компания Xiaomi анонсировала геймерские смартфоны флагманского уровня. Новинки называются Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Они имеют практически идентичный дизайн, но существенно отличаются техническими характеристиками.

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Главная фишка геймерских смартфонов – использование гибридной подсистемы хранения данных с хранилищем UFS 3.1 и накопителем SSD. По словам производителя, такое решение позволяет увеличить скорость чтения и записи на 69% по сравнению с обычными флеш-модулями. В связи с этим игры будут быстрее устанавливаться и загружаться.

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Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro оборудованы дисплеем AMOLED с поддержкой HDR10+. Частота обновления составляет 144 Гц, а диагональ – 6,67 дюйма. При этом в экран не интегрирован сканер отпечатков пальцев. Он расположился на правой грани вместе с дополнительными механическим триггерами. Габариты корпуса составили 163,83 x 76,65 x 9,9 мм при массе 220 граммов.

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Новинки имеют 20-мегапиксельную фронтальную камеру и идентичный набор интерфейсов. Есть USB-C, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC и GPS. Смартфоны оборудованы стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, могут распознавать лица за счёт 20-мегапиксельной фронтальной камеры и поддерживают 120-ваттную быструю зарядку по проводу. Защита от воды отсутствует.

По камерам всё скромно. В Black Shark 4 установлен главный модуль на 48 Мп в паре с ультраширокоугольным на 8 Мп, а компанию им составляет сенсор для макросъёмки с 5-Мп разрешением. В Black Shark 4 Pro есть всё то же самое, но в стандартном модуле используется 64-мегапиксельный датчик изображения. Поддерживается 4K UHD при 60 к/сек.

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Стандартное издание получило 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 870 с графикой Adreno 650 и частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 6-12 ГБ, а встроенной – 128-256 ГБ. Версия Pro оборудована 8-16 ГБ ОЗУ LPDDR5 с накопителем на 256-512 ГБ. Кремниевым сердцем выступает 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 с Adreno 660 GPU и частотой до 2,84 ГГц. Игровые смартфоны появятся на рынке с кастомизированной прошивкой Joy UI 12.5 на операционной системе Android 11.

Новинки поступят в продажу в Китае 26 марта 2021 года. Судя по опыту прошлых поколений, глобальные версии тоже будут представлены. Black Shark 4 в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 12/128 ГБ и 12/256 ГБ оценили в 385 долларов, 415 долларов, 460 долларов и 505 долларов соответственно. Модель будет доступна в чёрной (два варианта), серой, синей и розовой цветовых вариациях.

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Xiaomi Black Shark 4 Pro поступит на рынок в трёх конфигурациях. Базовый вариант по цене 615 долларов предложит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Версия с 12 ГБ оперативной памяти оценена в 690 долларов. Стоимость смартфона в модификации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ составила 770 долларов. На выбор пользователям будет предложено четыре цвета: два чёрных, синий и серый.

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