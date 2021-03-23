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На канале Vassi Tech в YouTube появилось видео распаковки настольного флагманского процессора Intel нового поколения. Intel Core i9-11900K поступит в продажу только 30 марта 2021 года, но блогер получил новинку на неделю раньше.

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Процессор имеет восемь ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Intel Core i9-11900K изготовлен по нормам 14-нанометровой технологии и построен на архитектуре Cypress Cove. Новинка получила поддержку PCI Express Gen4 и совместима с материнским платами 400-й серии, поскольку располагает разъёмом LGA1200.

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8-ядерная настольная платформа может похвастаться пиковой частотой 5,3 ГГц, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и интегрированной графикой Intel Xe. Новая архитектура оказалась в полтора раза производительнее в сравнении с iGPU прошлого поколения. Процессор может работать с оперативной памятью DDR4 на частоте 3200 МГц.

Рекомендованная стоимость Intel Core i9-11900K в Соединённых Штатах составила 539 долларов. Однако, в день анонса 8-ядерная 16-поточная новинка появилась в каталогах известных американских магазинов по цене свыше 600 долларов.