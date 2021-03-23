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Проблемы программного характера со смартфонами Xiaomi – это уже ни для кого не новость. Очень часто китайская компания выпускает новую версию прошивки в надежде устранить неисправности, но параллельно обновление приносит новые проблемы. Например, сейчас сразу в нескольких популярных смартфонах не работает функция регулировки яркости.

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Одним из новшеств оболочки MIUI 12 стал Центр управления быстрыми настройками. Интерфейс начал больше напоминать iOS. Вышеупомянутый Центр управления открывается вместе со шторкой уведомлений. Внизу располагается ползунок регулировки уровня яркости. В некоторых смартфонах он перестал работать.

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Речь идёт о таких популярных моделях, как Xiaomi Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 8 и POCO X3 NFC. Все эти смартфоны ещё продаются или продавались в России раньше. Не все они являются бюджетными решениями. Например, Xiaomi Mi 9T Pro – доступный флагман 2019 года на базе процессора Snapdragon 855. Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro первыми в Россию принесли 108-мегапиксельную основную камеру.

Проблема невозможности передвижения ползунка яркости связана с использованием сторонних тем. По крайней мере, пользователи сообщают, что после удаления тем всё вернулось к нормальной работе. Проблема появилась в европейской прошивке MIUI 12 под номером v12.0.3. Сохранилась она вплоть до сборки v12.0.8.

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На этом не заканчиваются невезения смартфона Xiaomi POCO X3 NFC. Недавно модель получила европейскую версию прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 11. Обновление имеет статус Stable Beta. Это означает, что оно пришло примерно 30% пользователей. Обычно через пару недель компания начинает рассылать полноценную стабильную версию программного обеспечения, если никаких ошибок не было обнаружено.

Но, судя по всему, MIUI 12 Stable на базе ОС Android 11 для смартфона POCO X3 NFC будет ненадолго отложена. Связано это с тем, что после обновления устройство начало само перезагружаться. К счастью, речь идёт не о циклических перезагрузках.

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Решается проблема путём очистки кеша накопителя. Но в MIUI 12 китайские разработчики убрали специальный инструмент для этого. Теперь чтобы очистить кеш, нужно использовать отдельное программное обеспечение вроде Activity Launcher. Но отметим, что не всем пользователям помог такой способ решения.