Xiaomi представит недорогие смартфоны на процессорах Qualcomm и MediaTek с ОС Android 11
Компания Xiaomi до конца месяца представит более полудюжины новых смартфонов. Сегодня, 22 марта, ожидается премьера нескольких моделей POCO. Компанию им спустя неделю составит ещё одно устройство, а в следующих понедельник состоится презентация четырёх новинок семейства Xiaomi Mi 11. Но на этом производитель не планирует останавливаться.
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В ближайшее время мы увидим ещё как минимум две модели под брендом Redmi. Одна из них проходит под кодовым именем BILOBA. Она будет оборудована четырёхмодульной основной камерой с ультраширокоугольным блоком, сенсором глубины, модулем TeleMacro, а её венцом станет стандартный 48-мегапиксельный датчик изображения. Смартфон будет оснащён однокристальной системой MediaTek и 120-герцевым дисплеем.
Вторая новинка пока что известна только своим модельным номером XIG02. В её арсенал войдут главный 48-мегапиксельный модуль, TeleMacro с 50-кратным зумом и ультраширокоугольная камера с приближением кратностью 0,5x по отношению к стандартной. В основу будет положена однокристальная система компании Qualcomm.
Обе новинки поступят в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12 с операционной системой Android 11 в основе. Напомним, что в планах Xiaomi выпустить первый игровой смартфон под брендом Redmi. О других моделях, которые могут появиться в ближайшее время, пока информации не было.
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