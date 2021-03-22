Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi до конца месяца представит более полудюжины новых смартфонов. Сегодня, 22 марта, ожидается премьера нескольких моделей POCO. Компанию им спустя неделю составит ещё одно устройство, а в следующих понедельник состоится презентация четырёх новинок семейства Xiaomi Mi 11. Но на этом производитель не планирует останавливаться.

реклама

В ближайшее время мы увидим ещё как минимум две модели под брендом Redmi. Одна из них проходит под кодовым именем BILOBA. Она будет оборудована четырёхмодульной основной камерой с ультраширокоугольным блоком, сенсором глубины, модулем TeleMacro, а её венцом станет стандартный 48-мегапиксельный датчик изображения. Смартфон будет оснащён однокристальной системой MediaTek и 120-герцевым дисплеем.

анонсы и реклама RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -19 000р на RTX 3060 - смотри цену RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Вторая новинка пока что известна только своим модельным номером XIG02. В её арсенал войдут главный 48-мегапиксельный модуль, TeleMacro с 50-кратным зумом и ультраширокоугольная камера с приближением кратностью 0,5x по отношению к стандартной. В основу будет положена однокристальная система компании Qualcomm.

Обе новинки поступят в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12 с операционной системой Android 11 в основе. Напомним, что в планах Xiaomi выпустить первый игровой смартфон под брендом Redmi. О других моделях, которые могут появиться в ближайшее время, пока информации не было.