Обнародованы системные требования Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite
Очередной шутер франшизы Tom Clancy’s Rainbow Six будет выпущен до конца следующего месяца на персональные компьютеры, игровые консоли Sony и Microsoft. Пока что игра под названием проходит Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite проходит технические испытания, а тем временем на просторах всемирной паутины были опубликованы рекомендованные и минимальные системные требования для ПК.
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Новинка оказалась намного требовательнее к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, нежели предыдущая часть – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Для установки нужно иметь 60 ГБ свободного пространства на диске. Минимальный объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а рекомендуемый – 16 ГБ.
Игра требует наличие процессоров Intel четвёртого поколения и Ryzen первого поколения. Для 30 FPS в разрешении Full HD с низкими настройками графики нужны AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 и Radeon R9 290X или GeForce GTX 960. Достаточно графических ускорителей с 4 ГБ видеопамяти.
Для того, чтобы Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite выдавала 60 FPS в разрешении Full HD на высоких настройках качества графики, придётся сделать существенный апгрейд аппаратного обеспечения. Помимо двукратного увеличения объёма оперативной памяти кооперативный шутер требует процессор AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4790K в паре с видеокартой Radeon RX 580 или GeForce GTX 1660 Ti.
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