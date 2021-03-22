Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Очередной шутер франшизы Tom Clancy’s Rainbow Six будет выпущен до конца следующего месяца на персональные компьютеры, игровые консоли Sony и Microsoft. Пока что игра под названием проходит Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite проходит технические испытания, а тем временем на просторах всемирной паутины были опубликованы рекомендованные и минимальные системные требования для ПК.

реклама

Новинка оказалась намного требовательнее к аппаратному обеспечению персональных компьютеров, нежели предыдущая часть – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Для установки нужно иметь 60 ГБ свободного пространства на диске. Минимальный объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а рекомендуемый – 16 ГБ.

анонсы и реклама RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -19 000р на RTX 3060 - смотри цену RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Игра требует наличие процессоров Intel четвёртого поколения и Ryzen первого поколения. Для 30 FPS в разрешении Full HD с низкими настройками графики нужны AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 и Radeon R9 290X или GeForce GTX 960. Достаточно графических ускорителей с 4 ГБ видеопамяти.

Для того, чтобы Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite выдавала 60 FPS в разрешении Full HD на высоких настройках качества графики, придётся сделать существенный апгрейд аппаратного обеспечения. Помимо двукратного увеличения объёма оперативной памяти кооперативный шутер требует процессор AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4790K в паре с видеокартой Radeon RX 580 или GeForce GTX 1660 Ti.