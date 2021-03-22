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Стала известна официальная дата анонса четырёх версий Xiaomi Mi 11

Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и Mi 11 Lite 4G/5G.
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Несмотря на слухи о дефиците процессоров флагманского уровня, уже на следующей неделе компания Xiaomi анонсирует сразу две топовые модификации смартфона Mi 11. Модель стала первым в мире решением на базе мобильного чипа Snapdragon 888, будучи представленной в конце прошлого года. Полтора месяца назад флагман дебютировал в Европе.

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На следующей неделе китайская компания выпустит две упрощённые и две продвинутые версии смартфона. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro и Mi 11 Lite, которая будет доступна сразу в двух модификациях (4G и 5G). Премьера ожидается 29 марта 2021 года. Об этом компания сегодня сообщила на своей официально странице в Twitter.

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Главными отличиями старших версией от оригинального смартфона станут камеры. Вместо скромных 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп грядущие новинки получат более интересные модули. В Xiaomi Mi 11 Ultra мы точно увидим два 48-мегапиксельных блока – телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль. Компанию им составят 50-мегапиксельная матрица Samsung ISOCELL GN2 и дополнительный дисплей. Кратность программного приближения – 120x.

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По последним данным, в Xiaomi Mi 11 Pro тоже может быть установлен дополнительный экран на тыльной стороне. Версия Pro от варианта Ultra будет отличаться лишь телеобъективом. Кратность цифрового зума составит не 120x, а 50x. При этом разрешение модуля не уточняется, но известно, что он тоже получит перископную конструкцию и сможет обеспечить 5-кратное масштабирование без потери качества.

Оба смартфона будут оборудованы дисплеем WQHD диагональю 6,81 дюйма с изогнутыми боковыми гранями и подэкранным биометрическим сенсором. Аппаратная платформа будет построена на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. В Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra мы увидим АКБ на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой и защиту от воды по стандарту IP68.

Что касается двух версий Lite, о них мы писали несколько дней назад. По новым данным, вариант с поддержкой мобильных сетей пятого поколения может получить процессор Snapdragon 765G вместо Snapdragon 775G. В модификации с 4G будет установлена однокристальная система Snapdragon 732G. Оба смартфона будут оборудованы камерой на 64 Мп, 90-герцевым дисплеем и аккумулятором на 4150 мА*ч.

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Напомним, что в прошлом году вместе с Xiaomi Mi 10 стоимостью 799-899 евро компания представила в Европе версию Pro, которую оценили в 999 евро. Также вышел только один вариант Lite на базе Snapdragon 765G. Его цена составила 349-449 евро. Xiaomi Mi 10 Ultra появился во втором полугодии и стал эксклюзивом для Китая. Там его оценили примерно в 670-840 евро. Из всего этого в России продавался официально лишь обычный Mi 10 по цене 69 990 рублей (780 евро).

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