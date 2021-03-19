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Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%

Смартфон был представлен в прошлом году.
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Компания Xiaomi в прошлом году привезла в Россию сразу четыре смартфона на базе на тот момент флагманского 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Первым появился Xiaomi Mi 10 по цене 69 990 рублей. После него вышел POCO F2 Pro за 49 990 рублей. Ближе к концу года состоялась премьера Xiaomi Mi 10T Pro и 10T стоимостью 49 990 рублей и 44 990 рублей соответственно. Вторая модель сейчас доступна со скидкой.

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В магазине «Ситилинк» смартфон продаётся в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Сейчас флагман 2020 года доступен со скидкой около 10%. Купить Xiaomi Mi 10T можно за 40 990 рублей. Пользователи могут выбирать между серым и чёрным цветовыми решениями.

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Это чуть выше средней цены по России, которая составляет около 37 000 рублей, если верить данным «Яндекс. Маркет». При этом на сайте агрегатора указано, что в начале это года средняя стоимость флагмана составляла более 44 000 рублей.

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Заметим, что Mi 10T – это также самый дешёвый в мире смартфон на базе однокристальной системы Snapdragon 865. Точнее, его китайская версия, которая называется Redmi K30S. В рамках распродажи 11.11 в прошлом году она поступила в продажу по цене около 350 долларов (26 000 рублей).

Xiaomi Mi 10T есть чем похвастаться, кроме флагманского мобильного процессора. Главная особенность – дисплей IPS формата FHD+ размером 6,67 дюйма по диагонали с пиковой частотой обновления изображения 144 Гц. Панель поддерживает HDR10+ и имеет яркость 650 нит, что довольно неплохо для жидкокристаллической матрицы.

Смартфон оборудован основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп без оптической стабилизации, но с возможностью съёмки видео в 4K UHD при 60 к/сек и в 8K UHD при 30 к/сек. Фронтальный модуль построен на 20-мегапиксельном сенсоре.

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Ещё одна особенность смартфона аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу. Также отметим NFC, стереодинамики, боковой биометрический сенсор и наличие обновления до Android 11 вместе с прошивкой MIUI 12. Оболочка MIUI 12.5 станет доступна в начале апреля.

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