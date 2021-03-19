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Опубликовано официальное изображение Xiaomi Mi 11 Lite

Смартфон будет похож на Xiaomi Mi 11.
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Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал раздобыл официальное изображение смартфона Xiaomi Mi 11 Lite. Слухи об упрощённой модели флагмана Mi 11 ходят с начала нынешнего года, но до сих пор она так и не была представлена.

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Сетевые информаторы подтверждают, что смартфон нового поколения в отличие от предшественника будет доступен в двух модификациях. Более дорогая версия получит поддержку мобильных сетей пятого поколения. Ранее считалось, что обеспечит её однокристальная система Snapdragon 775G, которая ещё была представлена. Однако, на днях появились слухи о том, что в основу Xiaomi Mi 11 Lite 5G ляжет мобильный процессор Snapdragon 765G. Это немного странно, учитывая использование этого же чипа в смартфоне 2020 года.

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Версия с поддержкой сотовой связи по стандарту 4G получит более скромную однокристальную систему Snapdragon 732G. 8-нанометровый чипсет дебютировал ещё осенью минувшего года в POCO X3 NFC, а на днях вышел Redmi Note 10 Pro с этой же SoC под капотом. На этом отличия по части технических характеристики заканчиваются.

В плане дизайна Xiaomi Mi 11 Lite во многом будет похож на Xiaomi Mi 11. На официальном изображении мы можем видеть идентичные расцветки корпуса и квадратную площадку основной камеры со скруглёнными углами. Точно известно, что разрешение стандартного модуля составит 64 Мп.

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Смартфон получит дисплей на органических светодиодах с интегрированным биометрическим сенсором и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу видно 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Напомним, что Xiaomi Mi 11 имеет WQHD панель с изогнутыми гранями и поддержкой частоты обновления 120 Гц.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4150 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт. Европейская версия грядущей новинки получит поддержку технологии Near Field Communication. Также отметим Android 11 с оболочкой MIUI 12 и поддержку стандарта Wi-Fi 6.

Стоимость Xiaomi Mi 11 Lite 5G в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ составит около 400 евро. Смартфон будет доступен ещё в конфигурациях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ, но их цены не уточняются. Нет информации и том, сколько будет стоить вариант с поддержкой 4G.

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