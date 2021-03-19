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24 смартфона Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11

Она построена на базе операционной системы Android 10.
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Компания Huawei продолжает обновлять программное обеспечение своих смартфонов. Производитель активно выпускает прошивку EMUI 11, но построена она на базе операционной системы Android 10. В течение недели 17 устройств компании получило более актуальную версию оболочки.

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На днях вышла прошивка v170 SP1 для флагманских смартфонов Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Все три модели были анонсированы в конце прошлого года и работают на базе 5-нанометровой однокристальной системы Kirin 9000.

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Глобальная прошивка EMUI 11.0.0.170 SP1 оптимизирует совместимость с программным обеспечением сторонних разработчиков и улучшает работу системы в целом. Обновление будет распространяться в Европе в несколько этапов.

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Оболочка под номером EMUI 11.0.0.165 SP2 пришла для смартфона Huawei Mate 40, который был анонсирован вместе с четырьмя флагманами. Стандартное издание оборудовано более скромной однокристальной системой Kirin 9000E, которая тоже выполняется по нормам 5-нанометровой технологии. Прошивка SP2 принесла лишь одно нововведение – оптимизация записи видео в некоторых сценах.

Вместе с квартетом моделей Huawei Mate 40 в прошлом году китайская компания анонсировала модель Huawei Mate 30E Pro 5G на Kirin 990E. Обновление v11.0.0.160 принесло заплатку безопасности операционной системы Android за январь года нынешнего.

Флагманы семейства Huawei P30 на 7-нанометровому чипсете получили стабильную прошивку EMUI 11 в России. Прошивка под номером v11.0.0.138 имеет размер около 1,9 ГБ. Также китайская компания успела выпустить небольшое обновление с патчем безопасности за февраль текущего года для Huawei P30 и P30 Pro.

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Семейство Huawei P40 тоже обновилось. Флагманам Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ на базе 7-нанометровой однокристальной системы Kirin 990 5G стала доступна прошивка под номером v11.0.0.170. Она принесла заплатку безопасности операционной системы Android за январь 2021 года. Патч устраняет четыре критических уязвимости. Размер обновления составляет примерно 400 МБ. Также апдейтом обзавелась версия Lite 5G с 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 820.

Не остались без обновления два из трёх сгибаемых смартфонов компании – Huawei Mate Xs и Mate X2 на Kirin 990 5G и Kirin 9000 5G соответственно. Первая модель получила прошивку под номером v11.0.0.170 с патчем безопасности за январь. Второй досталась версия v11.0.0.160. Апдейт оптимизировал систему и работу камеры.

Не забыла компания о трёх смартфонах серии nova. Модели последнего поколения nova 8 и nova 8 Pro на Kirin 985 получили прошивку EMUI 11.0.0.137. Обновление оптимизирует работу системы жестового управления, устраняет мелкие ошибки и добавляет патч безопасности за февраль. Huawei nova 5 Pro обзавёлся апдейтом под номерами v137 и v138. Прошивка принесла февральскую заплатку и устранила две критические уязвимости.

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И в завершение добавим, что Magic UI 4.0 получило семь смартфонов компании Honor. Ранее мы писали о выходе актуально прошивки для Honor 20/20 Pro и Honor View 20. Также обновление пришло на Honor 30/30 Pro/30 Pro+ и Honor Magic.

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