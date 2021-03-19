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Смартфоны с двумя камерами высокого разрешения (от 32 Мп) – уже давно не редкость. Например, в Samsung Galaxy S20 используются главный модуль на 108 Мп в паре с телеобъективом на 48 Мп, а Huawei P40 Pro получил стандартный блок на 50 Мп и ультраширокоугольный на 40 Мп. В начале этого года компания vivo представила модель X60 Pro+ с сенсорами на 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, а на днях стало известно, что ZTE Axon 30 Pro получит сразу три 64-мегапиксельных датчика изображения. Xiaomi тоже решила не отставать от конкурентов.

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Складывать мегапиксели – это такое же бесполезное занятие, как суммировать частоту всех ядер процессора, но пекинский производитель на это не обращает особого внимания. Вице-президент Xiaomi намекнул на то, что в ассортименте компании может появиться смартфон с максимальным суммарным разрешением камеры на рынке.

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Деталей о модели пока что нет. Но известно, что в её состав войдёт сразу два датчика изображения со 108-мегапиксельным разрешением. Поступить в продажу она может под брендом Redmi. Пока что на рынке нет ни одного такого устройства.

Заметим, что на данный момент в ассортименте китайской компании есть более дюжины смартфонов, оборудованных камерой на 108 Мп. Первыми в 2019 году были анонсированы Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium Edition, которые спустя несколько дней после анонса в Поднебесной дебютировали в Европе как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

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В 2020 году сенсор на 108 Мп получили флагманы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T Pro и Mi 11. Под конец года компания представила модель Redmi Note 9 Pro 5G. С ценой от 245 долларов она стала самым дешёвым решением в мире со 108-Мп камерой. Спустя пару месяцев она дебютировала в Индии как Xiaomi Mi 10i.

Уже в этом году мы увидели Xiaomi Mi 10S, Redmi K40 Pro+, Redmi Note 10 Pro Max и Redmi Note 10 Pro. Последний смартфон оценили в 279-329 долларов, но на старте продаж со скидками он стоил менее 240 долларов, т.е. был самым дешёвым решением с камерой на 108 Мп.

Всего же в мире есть менее двух десятков моделей, которые могут похвастаться 108-мегапиксельным модулем. Но помимо Xiaomi они есть только у Samsung и Motorola, а до конца этого месяца первый смартфон появится ещё и у китайской компании Realme.