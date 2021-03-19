AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
Настольный процессор AMD Ryzen 7 3700X является одним из самых интересных решений в рамках серии Ryzen 3000 Matisse. Платформа способна обеспечить высокий уровень производительности в рамках игровой системы. Сейчас чип в магазине «Ситилинк» доступен со скидкой 10%.
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Ryzen 7 3700X имеет восемь ядер с номинальной частотой 3,6 ГГц. Пиковая частота процессора в расчёте на одно ядро в режиме максимальной нагрузки составляет 4,4 ГГц. Настольная платформа выполняется по нормам 7-нанометровой технологии FinFET и поддерживает технологию многопоточности.
OEM-версия в «Ситилинк» стоит 24 390 рублей. Купить BOX-комплектацию Ryzen 7 3700X можно за 27 990 рублей. При этом до 31 марта текущего года у всех клиентов магазина есть возможность при оформлении заказа через терминал или на сайте получить скидку в размере 10%. Она активируется промокодом GAMER. Специальное предложение распространяется исключительно на физических лиц.
AMD Ryzen 7 3700X имеет разблокированный загрузчик, поддерживает PCI Express 4.0 x16 и ориентирован на установку в разъём Socket AM4. Настольный процессор поддерживает работу с двухканальной оперативной памятью типа DDR4-3200. Также отметим систему охлаждения Wraith Prism и номинальную величину отвода тепловой мощности 65 Вт, а максимальная температура составляет 95 градусов.
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