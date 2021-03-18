Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В течение нескольких лет южнокорейская компания Samsung обновляла линейку Galaxy Note, несмотря на слухи о её закрытии. Последней моделью серии сейчас является прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra. Это один из самых интересных смартфонов минувшего года.

реклама

Он поступил в продажу в России около шести месяцев назад. Стартовая цена составила 99 990 рублей. С тех пор модель только дешевела. В «Ситилинк» в очередной раз упала стоимость флагмана. На этот раз ещё на 10 000 рублей. Сейчас купить Samsung Galaxy Note20 Ultra можно за 74 990 рублей, т.е. на 25% дешевле, чем на старте продаж.

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

За эти деньги смартфон предлагает 8 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным хранилищем вместимостью 256 ГБ. Доступна модель и в более продвинутой модификации. Она предполагает вдвое больше постоянной памяти при 12 ГБ ОЗУ. Стоимость на постоянной основе снизилась со 119 990 рублей до 109 990 рублей.

Средняя цена Samsung Galaxy Note20 Ultra в России тоже опускается. Если в конце прошлого года она составляла более 112 000 рублей, то сейчас снизилась до 99 900 рублей. Это мы говорим о топовой модификации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища. Средняя стоимость версии 8/256 ГБ составляет чуть более 82 000 рублей.

реклама

Российский вариант смартфона оборудован процессором Exynos 990. При желании можно найти версию на однокристальной системе Snapdragon 865, но есть большой риск купить ранее операторский, но уже разлоченный аппарат. У подобных телефонов есть несколько минусов. Например, сильный нагрев, быстрая потеря заряда аккумулятора и проблемы с сетью. На другой чаше весов – более высокая производительность и лучшая камера.

Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащён дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц при разрешении Full HD+ или 60 Гц при WQHD. Диагональ составляет 6,9 дюйма. Смартфон получил защиту от воды, стереодинамики и подэкранный биометрический сканер.

реклама

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 + 12 Мп, а фронтальной – 10 Мп. Также отметим операционную систему Android 11, аккумулятор на 4500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой, NFC поддержку стилуса и двухполосный адаптер Wi-Fi 6.