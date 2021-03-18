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Компания AMD в ближайшее время должна выпустить настольные гибридные процессоры Ryzen 5000G поколения Cezanne. Премьера ожидается до конца первой половины нынешнего года. Одной из будущих новинок станет APU Ryzen 7 5700G с восемью ядрами и поддержкой многопоточности.



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Процессор получит 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и 4 МБ кэш-памяти L2. Номинальная частота APU составит 3,7 ГГц, а в режиме Boost частота чипа повышается до 4,4 ГГц. При этом один из пользователей смог разогнать APU до 4,8 ГГц при напряжении 1,4 В.

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В программном обеспечении Cinebench R20 гибридный процессор американской компании набрал 589 баллов. Он приблизился к чипу Ryzen 9 5900X, которому бенчмарк присуждает в однопоточном режиме на 40 баллов больше. В многопоточном режиме грядущая новинка калифорнийской компании набирает 5894 пункта.

Ryzen 7 5700G оказался примерно на 20% быстрее в сравнении со своим предшественником поколения Renoir. При этом, несмотря на работу на повышенной частоте, чип семейства Cezanne остался достаточно холодным. Его максимальная температура во время теста составила 55 градусов. Вероятно, для уменьшения пыла APU использовалась система жидкостного охлаждения.

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Серия Ryzen 4000G отличалась прекрасными возможности разгона памяти. Этого ждут и от гибридных процессоров нового поколения.