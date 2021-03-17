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Китайская компания Xiaomi в 20-х числах марта проведёт сразу несколько презентаций новых смартфонов. Правда, полноценной новинкой можно будет назвать лишь модель POCO X3 Pro на Snapdragon 860, хотя и она дизайн позаимствует у POCO X3. Также в конце месяца появятся POCO F3 и POCO F3 Pro как международные версии Redmi K40 и Redmi K40 Pro соответственно. Ещё одна из грядущих моделей будет называться Xiaomi Mi 11X Pro.

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Китайская компания уже несколько лет не выпускает смартфоны с индексом X. Последняя такая модель вышла в первой половине 2018 года. Она получила название Xiaomi Mi 6X и спустя пару месяцев дебютировала на международном рынке как Mi A2.

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Что касается Xiaomi Mi 11X Pro, в некоторых регионах он будет продаваться как Xiaomi Mi 11i. При этом модель Mi 10i является эксклюзивом индийского рынка и была представлена около двух месяцев назад. Более того, она стала локальной копией китайского смартфона Redmi Note 9 Pro 5G, который в свою очередь является чуть улучшенным вариантом европейского Xiaomi Mi 10T Lite.

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Хотелось бы завершить путаницу с коммерческими обозначениями, но не выйдет. Сам же Xiaomi Mi 11X Pro будет международной версией доступного флагмана Redmi K40 Pro+, который вышел менее месяца назад в Китае. Модель оборудована 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. В его основе лежит матрица Samsung Super AMOLED E4.

Смартфон оснащается основной камерой разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп и фронталкой на 20 Мп. Сердцем выступает однокристальная система Snapdragon 888, выполненная по технологии 5 нм. В состав устройства входят стереодинамики, боковой биометрический сенсор, NFC, Wi-Fi 6E и GPS. Выход под наушники отсутствует.

В Xiaomi Mi 11X Pro мы увидим защиту от воды и пыли по стандарту IP53, а ёмкость комплектного аккумулятора составит 4520 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 33 Вт. В продаже модель появится с прошивкой MIUI 12 или MIUI 12.5 в зависимости от сроков релиза. Какую бы версию программного обеспечения ни получил смартфон, построена она будет на базе операционной системы Android 11.

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Стоимость будущей новинки пока что не уточняется. Китайская версия Redmi K40 Pro+ доступна в модификации 12/256 ГБ по цене 510 долларов. Таким образом, уже этой весной мы получим три практически идентичных модели, разница между которыми будет заключаться в объёмах памяти, разрешении стандартного модуля камеры (48 Мп / 64 Мп / 108 Мп) и процессоре (Snapdragon 888 / 870).