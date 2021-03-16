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Компания Motorola в этом году планирует провести ребрендинг – все смартфоны будут выпускаться исключительно под брендом Moto. Ближайшими новинками станут доступный флагман Moto G100 и бюджетная модель Moto G50.



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Оба смартфона получат стоковую версию операционной системы Android 11 и дисплей с поддержкой повышенной частоты обновления изображения. Moto G100 будет оборудован 120-герцевой жидкокристаллической панелью формата Full HD+ диагональю 6,7 дюйма. В Moto G50 тоже будет использоваться матрица IPS, но разрешение снизят до HD+, а частоту обновления – до 120 Гц.

Старшая модель станет вторым смартфоном компании с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870. Первой была Moto Edge S. Именно в этом устройстве и состоялся дебют нового чипсета Qualcomm. Вместе с ним грядущей новинке обещают сдвоенную фронтальную камеру разрешением 16 Мп + 8 Мп и боковой биометрический сенсор.

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Разрешение основной камеры в Moto G100 составит 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. В топовой модификации смартфон предложит пользователям встроенный флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Рекомендованная стоимость в Европе составит 500 евро. Также модель будет доступна в более скромных конфигурациях по цене от 400 евро.

Moto G50 будет стоить около 230 евро в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. За эти деньги смартфон также предложит 48-мегапиксельную основную камеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 20-ваттной зарядкой и мобильный процессор Snapdragon 480.

Презентация обеих моделей состоится 25 марта 2021 года. Из общего также отметим разъём для наушников, порт USB-C, поддержку быстрой зарядки, защиту от брызг, технологию Near Field Communication, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.