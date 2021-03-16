Samsung Galaxy S21 дешевеет в России – Android 11, NFC, 120-Гц дисплей и процессор Exynos 2100
Компания Samsung в середине января нынешнего года представила семейство смартфонов Galaxy S21. Три модели поступили в продажу в России в начале февраля. Стандартное издание сейчас предлагается со скидкой порядка 10%.
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Купить Samsung Galaxy S21 в топовой модификации оборудован флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Сейчас цена смартфона снижена на 7 000 рублей и составляет 72 990 рублей. При этом средняя цена по России, согласно данным «Яндекс.Маркет», снизилась с 80 000 рублей до 72 000 рублей.
Флагман нового поколения также доступен с хранилищем объёмом 128 ГБ. В «Ситилинк» стоимость смартфона уже снижена до 67 990 рублей, судя по всему, на постоянной основе. В продаже модель появилась по цене 74 990 рублей. Средняя стоимость в России снижена до 67 000 рублей.
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Samsung Galaxy S21 имеет два основных недостатка в сравнении со смартфоном прошлого поколения. Во-первых, стекло на тыльной панели заменили на пластик. Рамка осталась металлической, а спереди установлено стекло Gorilla Glass Victus. Защита от воды сохранилась. Во-вторых, разрешение дисплея снижено с QWHD до Full HD+. Частота обновления составила 120 Гц, а диагональ 6,2 дюйма.
В основе флагмана лежит 5-нанометровая однокристальная система Exynos 2100 в паре с 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вопросами питания занимается встроенная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с 25-Вт и 15-Вт зарядной по проводу и беспроводным путём соответственно.
Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп, а фронтальной – 10 Мп. Модель поддерживает съёмки видео одновременно на тыльную и лицевую камеры. В списке характеристик Samsung Galaxy S21 есть стереофонические динамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC и подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Программной основой служит операционная система Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.1.
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